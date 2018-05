Rufián da el cante defendiendo la tocata y fuga de Valtonyc y lo callan con buena letra

El pueblerino rapero mallorquín se ha dado a la fuga, segun parece a Bélgica. La perspectiva de pasarse tres años y medio entre rejas la ha pasado a un segundo plano y prefiere ampliar horizontes dejando tras de sí la peste de su última cagada: "matar a un guardia civil" y "poner una bomba al puto fiscal". (El rapero Valtonyc se caga a la puerta de la cárcel y huye como un conejo al extranjero).

Josep Miquel Arenas, conocido como 'Valtonyc', cuenta sin embargo con admiradores de sus letras, que no de sus machacantes canciones, y entre ellos ocupa un lugar de honor Gabriel Rufián, el diputado de ERC que siempre defiende a los delincuentes más viles. (El vídeo del fondón Rufián sin pantalones que corta de golpe la indigestión separatista).

Mañana es el día. Mañana van a tumbar la puerta de mi casa para meterme en la carcel. Por unas canciones. Mañana España va a hacer el ridículo, una vez más. No se lo voy a poner tan fácil, desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista. Aquí no se rinde nadie.

Así, el portavoz adjunto de ERC ha vuelto a liarla en Twitter, donde le han puesto a caldo este miércoles 23 de mayo de 2018:

No es que Valtonyc huya de la Justicia, es que España se aleja de ella. #FreeValtonyc

Lo que es una injusticia en toda regla es que no pidas perdón a las víctimas PERO YA. pic.twitter.com/yOhzZ9dsuI

Deja de esta forma clara su postura acerca de la condena al cantante por sus letras, en las que hacía apología del terrorismo e injuriaba a la Corona.

No es que tú huyas de la inteligencia. La inteligencia te abandonó al parirte tu señora madre...

No le vendría mal un compi divertido como Tú para que no se sienta triste en el exilio... échale un capote y acompáñales de erasmus 😉

Mandar matar a guardias civiles y poner bombas a los fiscales es algo maravilloso no? Político de Twitter porque lo que es en el Congreso se te ve poco con un 14% de faltas a los plenos

No es que Rufian no mienta, es que el congreso no se aleja de él pic.twitter.com/3cQIJ4Ep4P