La brutal comparación entre Irene Montero y la reina Letizia que hace el descarado Peñafiel

Vuelve a la carga este lunes 28 de mayo de 2018 el rencoroso Jaime Peñafiel en su blog 'Reino de corazones', donde esta vez riza el rizo y hace una odiosa comparación entre la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, y su odiada reina Letizia, a cuenta de Susana Griso y de Marie-Chantal Miller. (El mensaje del bocazas de Jaime Peñafiel que busca acojonar a Susanna Griso y de paso meterle un palo a Letizia y a Juan Carlos I).

De refilón, y con la excusa de la entrevista que la mentada periodista le hizo a la pareja de Pablo Iglesias hace unos días en 'Espejo Público', el cronista de Casa Real atiza a la esposa de Felipe VI con el intencionado título 'Lo peor de su verdadera cara'. (La Montero más agresiva exige en Atresmedia que a Inda le eliminen de todas las tertulias).

Así, se despacha a gusto:

"Algún sabio que no recuerdo dijo que los puñales, cuando no se llevan en la mano, están en las palabras y que éstas no han sido hechas para cubrir la verdad sino para decirla.

Y eso hizo, el 4 de abril pasado, Marie-Chantal Miller, princesa por matrimonio con el primogénito del ex rey Constantino de Grecia y, como tal, prima de Felipe VI al ver la fatídica secuencia de la consorte impidiendo a su real suegra fotografiarse con sus nietas en la catedral de Palma de Mallorca: "Letizia ha mostrado su verdadera cara".