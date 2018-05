El hilo sobre una madre gaditana perdida en el metro de Madrid que hará que te rías hecho un ovillo

La historia no tiene desperdicio, y es imposible no reírse a carcajadas con ella. La narra en Twitter a modo de hilo un hijo de lo más comprensivo y cachondo, y la protagonista es una mujer de Cádiz que no vuelve a Madrid ni harta de vino.

Queda como sigue:

Me aburro y os voy a contar cuando mi madre se perdió en el metro y estuvo 4 horas pérdida. Que esto es verídico y lo he contado mil veces en la intimidad pero nunca x aquí porque vaya vergüenza.

Ella de allí no se mueve que para chocho relajao el suyo pero esa vez la convencí. Y llego un lunes y el viernes estaba ya blanca pq yo trabaja y solo había asomado el moño por la ventana. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Así que le dije mama mañana nos vamos al centro que nos vamos de compras y voy a tirar la casa contigo. Mira se le iluminó la cara en plan ‘por fin me saca el mariconazo’. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y a la mañana siguiente a las Díez nos fuimos de donde vivía a atocha y de atocha a sol. Y la lleve por los mejores sitios. El berska, el hym, el CyA. Uno por una madre lo hace todo. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y ya llega la hora de irnos y nos ponemos en el andén a esperar. Aquello estaba de gente que parecía un casting de OT. Lleno. Lleno. Yo le dije mamá agárrate a mí que esto es como una estampida de ñues. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y ella oju no ve oju oju sagerao. Así expresan las madres en Cádiz que las tenemos hasta el toto. Pero yo cuando vi que venía el metro y se abrió la puerta la agarré y para dentro fuimos. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

La gente salía y a la vez entraba y yo to tieso sin parar para alante porque en esas situaciones o comes o te comen y bien agarrada la llevaba hasta que llego a un barrote y me agarro y le agarro su mano al barrote. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y al ver esa mano yo ya noté algo raro porque dije uy a mi madre le ha dado reacción alérgica algo. Habrá sido el pikachu de la plaza cuando la ha agarrado para una foto. Y me doy la vuelta y por un giro de acontecimientos no era ella. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Llevaba tres minutos arrastrando a un señor senegalés o guineano no lo sé muy bien porque no le pregunté y en una milésima de segundo solo me dio tiempo a decir uy perdone usted y buscar a mi madre como el que busca el móvil cuando no lo tiene en el bolsillo. Ósea sudando fuego. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y ahora estaréis pensando pues coño llámala al móvil. Se nota que no sabéis como son las madres gaditanas porque en cuando te ven un bolsillo lleno aunque sea de pelusas ellas dicen dámelo que te lo llevo en el bolso que me lo des que pareces Jesulin. Así que todo lo llevaba ella — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Me recorrí la estación de sol ida y vuelta lo menos quince veces y a mi ya se me vino el mundo encima y parte del universo con el. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y yo ya me dije mira Guillermo con la vergüenza no vas a ningún sitio y me plante en atención al cliente en atocha y les dije mire es una larga historia que empieza con un senegalés y acaba con mi madre perdida. Por favor si usted tiene madre llámela por megafonía. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

A su madre no a la mía. Que a veces no me hago entender. Y el señor la verdad que muy amable me ofreció una tila con roiboos y me dijo dime el nombre de tu madre que yo soy aviso. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Allí el tío perdió la amabilidad y dijo ‘tu madre se llama Rogelia por mis cojones’ y yo ya rompí a llorar y no sé si le provoque ternura o que, que de repente se escucho ‘din don din, din don din, doña Rogelia por favor vaya a atención al cliente’. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Total que ya después de perder la noción del tiempo viene el de seguridad y dice: Hemos encontrado a una señora bajita, con moño, un echarpe marrón, una bolsa del berska que solo dice ‘ay virgen del Carmen’ entre sollozos. Ay que esa es mi madre!!! Donde está!!! — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y me dice el de seguridad está en Canillas. Y yo ¿en canillas? ¿Eso donde está? Como que en canillas? Quien la ha llevado allí? Mira os pongo el mapa. Buscar Canillas. Ahora me decís como es posible que llegara allí. Tele transporte. Bilocacion. Magia negra. pic.twitter.com/w7UFknYGtm — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y ya llega a mi y ay mi hijo, ay mi hijo, y beso, y beso, y beso. Yo ya la había perdonado. Y de repente nos vemos rodeados por los dos policías. Y su cara era como de haber quedado el 24 en Eurovision. Que yo pensaba joder no se alegran por reunir familias. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y dice uno de los policías. SEÑORA ¿este es el niño que se le ha perdido y llevamos cuatro horas buscando? — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Os podéis imaginar que a mi se me quedo la cara como a Rossi de Palma. Mamá por diooooossss!!! Y ella murmurando ‘ay pollita es que me daba vergüenza decir que me había perdido yo’. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y ya la cogí del brazo. La monte en un taxi y le dije mira mamá ya voy yo a verte a Cádiz q no me extraña que papá no quiera viajar contigo. Y en verdad nunca más ha venido pq no la dejo. Cuidad a vuestras madres eh que es lo único que tenéis. Aunque esté loca como la mía. Besos

