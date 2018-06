La razón de una mortal y vengativa esquela de unos hijos a su madre: "El mundo es un lugar mejor sin ella"

El obituario de la estadounidense Kathleen Dehmlow, pone los pelos de punta, y puede leerse en la web Obituaries.com. Según se hace eco 'The Washington Post', en los primeros párrafos podemos leer datos habituales como cuándo nació, quiénes fueron sus padres, el nombre de su esposo y de sus hijos. Sin embargo, la sorpresa llega después. (La indecente esquela de un viejo separata que deja muerto al 'procés').

Paragraph 1: ok

Paragraph 2: ok

Paragraph 3: wait

Paragraph 4: OH

Paragraph 5: *airplane flies overhead with a banner reading WELCOME TO HELL MOM* pic.twitter.com/ppV45htrda