Las escalofriantes desgracias familiares que esconde el ministro Màxim Huerta

Màxim Huerta carga a sus espaldas con dos dramas familiares que pocos conocen, o que han olvidado.

El primero de ellos lo desveló él mismo en julio de 2011 en el programa de Ana Rosa Quintana, cuando los tertulianos del programa de Mediaset estaban comentando la salida del hospital de José Ortega Cano tras 44 días ingresado después del grave accidente de tráfico. (Iñaki López desvela en 'LaSextaNoche' que el ministro Màxim Huerta fue su caser).

Hace referencia a su padre, fallecido el 1 de septiembre de 2017 y de quien se despidió en Twitter de esta forma:

Meses antes de su muerte, a través de su blog, reveló los problemas de salud que sufría:

Cuando el accidente del torero, en el que murió Carlos Parra, de 48 años, cuando el diestro conducía su vehículo todoterreno con una tasa de alcoholemia que triplicaba la permitida, el colaborador de televisión desveló un episodio de su pasado tan terrible como el provocado por el torero:

"Me espanta absolutamente la cantidad de cosas que se están comentado. Tengo tolerancia cero con el alcohol en la carretera porque un 31 de diciembre, en Nochevieja, mi padre no llegó a casa porque el alcohol provocó un accidente. El accidente no sólo afectó físicamente a la vida de mi padre, sino que afectó a la de mi madre y a la mía. No empatizo nada con el torero. Deseo que se recupere pero no puedo empatizar con esta historia. ¡No lo soporto!".