La reacción del cabreado Felipe VI y su padre al enterarse de la relación de doña Sofía con un señor

Este martes 12 de junio de 2018 ha salido a la luz la sentencia del Tribunal Supremo a Iñaki Urdangarin, que lo manda a la cárcel. La Sala Penal de este tribunal ha decidido que la condena en firme para el cuñado del rey Felipe VI sea finalmente de cinco años y diez meses de cárcel, rebajando en cinco meses la pena impuesta por la Audiencia de Palma de Mallorca en febrero de 2017.

El fallo cae como una losa en la vida de la reina Sofía, que ve con impotencia como sufre su hija la infanta Cristina y sin que ella pueda hacer nada para mitigar su dolor.

Y por si fuera esto poco, este mismo día vuelve a las andadas la periodista Pilar Eyre en su blog de 'Lecturas', donde carga tintas destapando la relación de la esposa del rey Juan Carlos con Alfonso Díez, el atractivo viudo de la duquesa de Alba.

Así, da cuenta de dos anécdotas que afectan a doña Sofía, a su hijo y a su marido.

Afirma que vuelve con fuerza la historia de la singular amistad/amor entre la reina emérita y el aludido.

Citando una confidencia de su colega Beatriz Cortázar, lanza la bomba:

"Me concreta (su amistad), que viene de antes, de los largos meses en que Cayetana estuvo enferma. Hablaron mucho, la reina llamaba a Liria para interesarse por su estado, se ponía Alfonso... y después la cosa siguió.

Cuando destapé esta bonita amistad, me cotillearon que un Felipe algo molesto había dicho en Zarzuela: "A ese señor no se le coge más el teléfono". Pero esa prohibición ya no se mantiene, o la comunicación se efectúa en secreto, ya que Cortázar me aporta una nueva información:

"En estos momentos, la amistad entre Alfonso y Sofía ¡sigue viva y discreta!". Ninguna de las dos nos atrevemos a decir "amor", la palabra sagrada. Pero quién sabe... Por cierto, que hace unos meses, cuando le comunicaron a don Juan Carlos este rumor, se

echó a reír y dijo: "¿La Reina? ¿Con ese cursi?".