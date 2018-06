El tirón de pelo del vil Monedero a Màxim Huerta porque la ocasión la pintan calva: "¡Formaste parte de esa jauría!"

Sigue 'comiendo tierra' Juan Carlos Monedero, y este domingo 17 de junio de 2018 lanza además paletadas de ella contra Máxim Huerta desde su particular parcela en 'Público', exministro a quien usa ahora para lavar su conciencia y de paso ensuciarle un poco más en plan perdonavidas. (El cuco apartamento del pájaro Màxim Huerta por el que le han dado con la puerta en las narices).

Repite hasta la saciedad, de mil y una forma, y bajo el título 'Imagina, Màxim, que todo fuera mentira', que él no desgravó ni un solo gasto personal, que "pagarme dividendos al finalizar el ejercicio era correcto", y que había montado una empresa en España (no en Panamá)

"y había traído el dinero de mi trabajo a mi país. No me había escondido sino que había pagado el impuesto de sociedades".

Aprovecha el mentado para cargar, ya que está, contra los medios (Màxim Huerta no es el único figurón de TV que ha tenido problemas con Hacienda).

"que han jugado un papel esencial en la política del miedo del PP. Cuando crearon la policía política, el encargado de publicar facturas falsas o titulares con informaciones tergiversadas era el panfleto de Eduardo Inda".

Y se lanza al cuello a cuenta de las comparaciones que se han establecido con ambos:

"La dimisión de Màxim Huerta por haber sido condenado, principalmente por deducirse gastos que no se podía deducir, la han vuelto a usar para intentar tirar basura sobre Podemos. Muchos periodistas saben que la comparación es mentira y han informado profesionalmente.

Otros, sabiendo que ambos casos no tienen nada que ver, lo han presentado como si fuera lo mismo (algunos ya tienen el burofax con la petición de rectificación). Susana Griso me podía haber preguntado a mí (como hizo Julia Otero) ¿pero para qué vas a hacer periodismo profesional si puedes hacer daño y quizá ganes una pieza en tu montería? Los de siempre no van a perder la oportunidad de demostrar su condición hostil contra Podemos. Llevamos así cuatro años".

Se pregunta a continuación el podemita de turno si comparte algo con Màxim Huerta:

"Muchos asesores fiscales, igual que el Ministerio de Industria, recomendaban tributar a través de empresas unipersonales. A Hacienda hay que pagar lo que corresponda. Ni más ni menos. Y los asesores te asesoran para hacer las cosas bien y para ahorrar. Esos asesores decían que tributar por una empresa era correcto siempre y cuando hicieras las cosas bien y no utilizaras la figura para hacer trampas. Errores con Hacienda siempre puede haber y está bien que Hacienda nos castigue cuando hacemos algo mal. Cabía cierta confusión porque Hacienda dejaba hacer. De hecho, hasta el Presidente del Gobierno, José Maria Aznar, tributó de esa manera, igual que buena parte de las presentadoras y presentadores, periodistas, tertulianos, artistas, etc. Hasta que dejó de hacerlo. Y como el criterio estaba más claro, no podías usar una empresa para deducirte gastos y para pagar menos (algo que evitabas si al final del ejercicio te pagabas dividendos y entonces no había trampa).

Pagarme dividendos al finalizar el ejercicio era correcto. Había montado una empresa en España (no en Panamá) y había traído el dinero de mi trabajo a mi país. No me había escondido sino que había pagado el impuesto de sociedades. Todo estaba muy claro y transparente (que le pregunten al ex Ministro Soria y a sus empresas en Panamá)".

Y sigue haciéndose la víctima:

"Pero había ruido porque a la gente de Podemos se nos mira con lupa, lo que está bien, pero también se intenta siempre hacer daño porque pensamos diferente, ataques por razón de nuestras ideas, lo que está mal porque va contra la Constitución. Para evitar cualquier ruido, hice, dentro de los plazos legales, una declaración complementaria (se hacen miles todos los años en España). Sé que a muchos les fastidió que hiciera en plazo legal una declaración complementaria. Los mismos que se alegrarían si me cae un ladrillo en la cabeza o me arrolla un camión. Màxim Huerta o Aznar pudieron haberla hecho, pero no la hicieron. A ellos les condenaron. En mi caso, la juez archivó dos demandas -dos- que Manos Limpias me puso por presunto fraude fiscal. Quien me compare miente. Aunque le paguen el artículo o el programa".

Tras hacer un análisis en plan experto, entra a matar:

"¿Dónde está entonces la comparación, fuera de intentar meter basura? Pues en ningún lado, salvo el interés en siempre sembrar sospechas sobre nosotros. La cosa está bastante clara. De manera que quien diga que es lo mismo miente y forma parte de ese periodismo pantuflo responsable de que los medios en España sean señalados como los peores de Europa".

Y da el descabello:

"Imagina Màxim Huerta, que esa "jauría" de la que te quejas hubiera caído sobre ti sin que hubieras sido condenado por ningún juez. Porque eso es lo que me pasó a mí. Tú formaste parte de esa jauría que sin conocerme, sin preguntarme, me declaraste culpable y, escondido en las redes o en la impunidad de la televisión, dediciste formar parte de los que mordían a ver si me desangraba. Lamento lo que te ha pasado -vamos a tener que abrir una discusión acerca del uso de las instituciones para intentar acallar a la gente- y no estaría de más que te disculparas conmigo. Pedro Sánchez también me atacó con dureza -que es lo que te ha costado la cabeza ministerial- achacándome a mí lo que realmente había hecho su breve Ministro de Cultura. Asumo que en su caso forma parte del juego de los partidos y hay que aceptar algunos golpes. Pero en tu caso, no. Fue gratis.