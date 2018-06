El detallazo de la reina Sofía con Toñi Moreno cuando fue despedida de TVE-1

La admiración es mutua. Cuando el famoso rifirrafe entre doña Sofía y la reina Letizia a las puertas de la catedral de Palma, Toñi Moreno, la presentadora de 'Viva la vida' en Tele 5, sacó la cara por la primera: (La inesperada visita de doña Sofía el día del ingreso en prisión de Urdangarin).

Siempre me he manifestado muy fan de la Reina Sofia. Hoy más.

La simpatía de la gaditana por la reina emérita comenzó hace ya algunos años, cuando en un reportaje se desveló que la monarca era fiel seguidora de 'Entre todos', el polémico programa que presentó Moreno en TVE, desde agosto de 2013 hasta junio del siguiente año.

"Me siento orgullosa y feliz de que nos vea la Reina. Supongo que la Reina, como nosotros, se sentirá orgullosa de los españoles",

"Me siento orgullosa y feliz de que nos vea la Reina. Supongo que la Reina, como nosotros, se sentirá orgullosa de los españoles",

llegó a decir la periodista.

Y ahora Pilar Eyre cuenta una anécdota que no se conocía en su blog de 'Lecturas':

"Me cuenta Toñi Moreno una anécdota de doña Sofía. "Cuando hacía ‘Entre todos', en La 1, me telefoneó para decirme que le gustaba mucho la vertiente social del programa. ¡Ahí creí morir! Pero lo mejor vino cuando me despidieron.