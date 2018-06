El pío tuit que ha borrado Tania Sánchez donde da hostias a España por jugar contra su adorado Irán

Lo ha borrado por vergüenza torera al poco de subirlo, -o por mandato divino- después de que la hayan bajado a tierra desde esos cielos donde los ayatolás reparten sus bendiciones sobre el partido de su ex novio Pablo Iglesias, personaje a quien precisamente hace poco le acaban de subir el sueldo para que siga dando sermones desde su 'Fort Apache', en 'Hispan TV'. (Los ayatolás iraníes le suben el sueldo al fiel Iglesias por si lo condenan a la horca).

He borrado un tuit porque me da mucha pereza ponerme a discutir con algunos medios interesados

Y es que la diputada de Podemos Tania Sánchez, -casi siempre en las nubes-, se ha querido marcar un tanto este miércoles 20 de junio de 2018 desde su cuenta de Twitter, y el tiro le ha dado de rebote en toda la cara, obligándola a retirarse antes de tiempo de un partido al que nadie le había llamado. (Con esta poca vergüenza condena Podemos a Irán en la Eurocámara mientras Iglesias cobra de los ayatolás).

No entiendo por qué Tania Sánchez ha borrado este tuit sobre Irán pic.twitter.com/fDnAmn1RbM

En un ejercicio de hipocresía digno de ser subido a los altares de la ignominia, la mentada les ha sacado tarjeta roja a la selección española de fútbol , tildándo a los jugadores poco menos que de machistas por jugar contra Irán sin decir ni mu.

"¿Por qué se permite jugar en el mundial a la selección de un país que prohíbe a las mujeres entrar en los campos de fútbol? ¿Por qué nuestra selección no dice o hace nada? Nuestros deportistas no deberían olvidar que representan a un país orgulloso de su defensa de la igualdad" .

Tras las consabidas explicaciones a su decisión de hacerlo desaparecer al poco:

le han dado de balonazos desde todas las esquinas poniéndola fuera de juego y recordándola de paso que colores viste, y el escandaloso fichaje del régimen de los ayatolás por más de nueve millones de euros al citado canal.

En el mismo, sin ir más lejos aparece ella de vez en cuando de lo más recatada, cubriéndose el escote y los brazos, no vaya a ser que acabe colgada de una grúa a la que son tan aficionados en esos lares, o se cabreen como bellacos los mentores de Podemos.([VÍDEO X] Los píos ayatolás iraníes ahorcan de una grúa al joven tras un juicio ilegal).

Como puede comprobarse en el vídeo sobre estas líneas, Pablo Iglesias ya se pavoneó en su día sobre el estar untado por Irán: ya que a su juicio en política hay que estar dispuesto a "cabalgar las contradicciones":

"A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y España un mensaje de izquierdas para desestabilizar a sus adversarios, ¿lo aprovechamos, o no lo aprovechamos?. Mira, la geopolítica es así, no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política, cuando todo el mundo hace política".