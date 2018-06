Revelan el secreto motivo por el que Urdangarin ha elegido la inhóspita cárcel de Brieva

Muchos se preguntan la razón de Urdangarin para haber elegido la cárcel de Brieva para pasar su condena. A las ya conocidas: su seguridad, la cercanía con su familia y el estar aislado lejos de conflictos, se suma ahora otra que filtra la periodista Pilar Eyre en su blog de 'Lecturas'. (La visita secreta de don Juan Carlos el día en que Urdangarin rezaba el rosario en su celda ).

Y es que, según revela, nada más entrar pregunto: "¿Cuándo hay servicios religiosos?". (La insoportable soledad de Urdangarin en una celda que ocupó Roldán: "Es como Spandau").

Y la pregunta no era por capricho. Es que se ha convertido en un devoto de mucho cuidado: (El escondite búnker de una cabreada infanta Cristina cerca de la cárcel del desesperado Urdangari).

"Fue uno de los condicionantes que influyeron en su elección de esta prisión de mujeres -sobre todo exetarras y yihadistas, aunque hay también algunas parricidas-, saber que el asesor espiritual es el jesuita José María Fernández Martos, un hombre bondadoso y culto, autor de varios libros, que después de treinta años de servicio en prisiones sabe entender y disculpar las mayores faltas.

El padre José María acude todos los domingos a Brieva a celebrar misa, pero en cualquier momento puede ser avisado para consolar y tratar a las reclusas, aunque no sean católicas, y ahora también hará lo mismo con el único hombre de esta prisión en la que, según contó Roldán en su día, "en invierno hace tanto frío que debía dormir con guantes y dos pares de calcetines, y en verano tanto calor, que me tenía que acostar desnudo en el suelo".

Porque la fe, más que los psicólogos, ha sido el gran apoyo de Cristina e Iñaki en estos últimos años, tienen muchas personas cercanas que pertenecen al Opus Dei y algunos miembros de la Obra les han servido de sostén y consuelo.

Uno de ellos me confiesa que "rezan todos los días el rosario, esta fe los ha mantenido unidos y les ha preparado para afrontar el largo calvario que ofrecen a Dios por el bien de sus hijos". Religiosos, los exduques de Palma lo han sido siempre. Yo me los he encontrado varias veces en la iglesia de San Odón, en el paseo Manuel Girona de Barcelona. Rezaban con profunda unción, comulgaban, y en una ocasión incluso el entonces duque me dio la paz, ¡pobres dedos, me quedaron machacados después de su rotundo apretón de manos!

Lo curioso era que los escoltas también entraban en la iglesia, no sé si ‘motu proprio' o por exigencias del oficio. A Brieva, junto a las fotos de sus queridos hermanos, de sus hijos y de su Cristina del alma, Iñaki se ha llevado un rosario y una imagen de la virgen Blanca, patrona de Vitoria, que le dio su madre cuando era pequeño".