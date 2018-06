Lo que se ha encontrado un tuitero en un chino de Toledo resume muy bien el despiporre español

Que se ha perdido el norte en este país lo saben hasta en el sur. Y no solo es cosa nuestra. Se han sumado a la lista de despropósitos y confusiones mentales los chinos, que hacen lo que pueden para no desentonar y con tal de que su negocio no se vea mermado por tanta estupidez reinante.

El usuario de Twitter @lasgafasdemiki proporciona un claro ejemplo de ello, compartiendo lo que se encontró en una de esas tiendas donde de todo hay y en donde acaba la inmensa mayoría, con tal de apurar un poco los generosos sueldos de este país...

Igual alguien debería decirle algo a los chinos de mi pueblo... pic.twitter.com/WBp5gITCEY — Miki (@lasgafasdemiki) 20 de junio de 2018

En la fotografía, y con el pie: "Igual alguien debería decirle algo a los chinos de mi pueblo", se pueden apreciar varias banderas que no toman partido alguno. Desde la del pueblo romaní, la bandera de España, la bandera franquista, la bandera gay y la bandera confederada (símbolo que usan los supremacistas del KKK). Para todos los gustos, que para algo somos tan abiertos.

Joder, díselo tú! — Fer (@FernisPernis) 20 de junio de 2018

Yo tengo esta versión... muy útil para joder a todos al mismo tiempo. pic.twitter.com/rXs7q9AR8j — 🗽Mark Retyunin🐍 (@Mark_Retyunin) 20 de junio de 2018

Dios mío la rainbow flag, entre dos banderas fascistas — 🏳‍🌈Pittproud🏳‍🌈 (@Pedroclamavi) 20 de junio de 2018

Ellos solo ven negocio. Si tienen el aguilucho es porque se vende más de lo que nos pensamos — Eligius🌈 (@sr_tendero) 20 de junio de 2018

Madre mía la bandera LGBT en medio de la confederada y la franquista espero que la fuerza del mariconeo queme las dos banderas del mal. — Carauva de Titán (@DysulFurment) 20 de junio de 2018

Pobres gitanos y pobres homosexuales rodeados de esas banderas jajaja

— Miky (@mickeyjimenezz) 20 de junio de 2018