El secreto del cepillo de Letizia que según Urdaci explica por qué dejó a su suegra con los pelos de punta

Alfredo Urdaci aún se guardaba una anécdota sobre la reina Letizia. No en balde este periodista ocupó el puesto de director de los servicios informativos de TVE entre 2000 y 2004, durante la segunda legislatura de José María Aznar como presidente del Gobierno. Y en esa época trabajó con ella, quien presentó el Telediario hasta que anunció su compromiso con Felipe de Borbón el 1 de noviembre de 2003 .

Durante la última fiesta de Harper's Bazaar con Anna Codorniú, analizó ante 'LOC' su experiencia junto a la actual reina de España.

Así, opina que

"Está haciendo un buen papel con algún error. Como lo de la Reina [Sofía] y la foto. Creo que se interpretó mal. Creo que la conozco, aunque también pienso que ha cambiado mucho , y me da la impresión de que ella se dejó llevar por su hiperperfeccionismo. La foto oficial es la foto oficial, la de los Reyes con las hijas. Y eso se interpretó como una pelea como ella con su suegra. Creo que se sacó de madre".

Y esta actitud, la de ser perfecta hasta límites insospechados, y que explicaría a su juicio su conducta en Palma, se remonta a sus tiempos en TVE:

A la pregunta que Se ha comentado en más de una ocasión que el ascenso fulgurante de Letizia como presentadora de los informativos se debió a su relación con el entonces Príncipe, responde tajante:

"No, eso no es verdad. Ella venía muy hecha ya como presentadora, porque llevaba años en CNN+. Era muy madura delante de la cámara. Eso le permitió hacer 'Informe semanal', ir al matinal... Pero luego pasó por sitios muy duros, como el matinal. No hubo ningún trato de favor con ella.