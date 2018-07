El acojonante minuto del diputado de Cs sobre la marranada en RTVE que hace gruñir al PSOE

Un discurso muy aplaudido, y que merece quedar en los anales de las mejores intervenciones en el Parlamento, donde el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, puso las cosas en su sitio este miércoles 4 de julio de 2018 a cuenta de la cacicada en RTVE. (En la tarta de RTVE del voraz Iglesias que cuesta mil millones meterán sus dedos hasta los ayatolá).

El vídeo de su intervención, de poco mas de un minuto y que corre como la pólvora por las redes sociales, sobre todo entre entre los más de 6.000 trabajadores del ente público, ha sido celebrado por muchos, y cómo no por Albert Rivera, que lo ha calificado de "fantástico". Y no es para menos.

Díaz pone las cosas en su sitio:

"A veces he pensado que Pedro Sánchez es el caballo de Troya de los nacionalistas, pero hay una gran diferencia con los griegos, que iban escondidos en su interior; en el caso de Sánchez los nacionalistas vienen saludando en la grupa".

Y también atizó al PP:

"Ustedes los del PP patalean, peor no porque no haya concurso público, sino porque no les han dado seis consejeros en RTVE".