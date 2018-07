El New York Post es el 13er periódico más antiguo publicado en Estados Unidos y, de estos, el único que ha sido publicado diariamente. Desde 1976 pertenece al multimillonario australiano Rupert Murdoch, más concretamente a su News Corporation y es uno de los 10 periódicos más importantes de los Estados Unidos. Su editorial se encuentra en el 1211 Avenue of the Americas, en Manhattan.

