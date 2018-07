The Sun es un periódico en formato tabloide publicado en el Reino Unido e Irlanda. Es actualmente el diario más leído en idioma inglés,[cita requerida] con una tirada de alrededor de 3 200 000 ejemplares y unos 8 500 000 lectores. Es publicado por News Group Newspapers, subsidiaria de News Corporation. News Corporation es a su vez propiedad del magnate Rupert Murdoch.

The Sun era originalmente un periódico de formato grande y se estrenó en 1964 para reemplazar al Daily Herald. Mirror Group Newspapers compró The Sun a Odhams Press y TUC. El Herald, fue hasta su venta al Mirror Group en 1960 oficialmente partidario del Partido Laborista del Reino Unido y permaneció leal al mismo partido también después. La tirada del Mirror en el momento de su compra era 1,2 millones de ejemplares cada día. Sin embargo, los lectores, provenientes de la clase obrera y con edad mayor, no fueron muy atractivos para las agencias de publicidad, y el Mirror Group no quiso hacer competencia a sí mismo con The Herald.

Sea como sea, The Sun desilusionó a su dueño, el Mirror Group. La tirada disminuyó y en 1969 el Mirror Group vendió el periódico a Rupert Murdoch. Los sindicatos apoyaron a Murdoch porque hizo un compromiso de que su trabajo estaría a salvo.

