El guantazo de Ussía en los "morritos" de Corinna que cierra la boca a los detractores de don Juan Carlos

El artículo de Alfonso Ussía publicado este unes 16 de julio de 2018 en su tribuna de 'La Razón', pone los puntos sobre las ídes y no deja ninguno en suspenso, más que a quienes intentan cargarse la imagen del rey emérito por intereses ajenos a los meramente institucionales. (Tertsch y Losantos acorralan a Pedrojota Ramírez por alentar el acoso y derribo a Felipe VI publicando los chismes de Corinna).

Con el título 'La morritos', arremete contra Corinna tras las nombas que ha soltado contra don Juan Carlos, calificándola de "una rubia que no es rubia, y con más bótox en los labios que la viuda del Pingüino, Cristina Fernández de Kirchner". (La revelación sobre el día más terrible del rey Juan Carlos y Corinna: "¡A la mierda!").

El escritor y periodista no se anda por las ramas a la hora de defender el honor del monarca, atizando de paso, entre otros, a Pilar Urbano, y afirmando que

"sin la Corona, España habría saltado ya pulverizada y muy probablemente estaríamos a tiro limpio, lo cual no debe asustarnos porque no habría sido la primera vez. Pero que una prensa dócil y amaestrada, por una frivolidad ponga en peligro la estabilidad de lo que nos une, la Corona, eso sí que no, venga la cloaca de la opusina, o de Roures, o del comisario Villarejo". (El grave ataque de ansiedad del rey Juan Carlos y los agudos planes secretos de doña Sofía para ayudarle).