La lección de recibo de una abuela al antipático empleado del banco al ir a sacar dinero

Que algunos bancos tratan a la gente fatal no es nada nuevo, -a menos que uno tenga en cuenta muchos ceros-, que cobran comisiones desproporcionadas tampoco, y mucho menos que para conseguir un mísero adelanto de tu nómina hay que rogarles y casi besarles el culo a algunos repelentes y creídos empleados.

Pero a veces hay quien les pone en su sitio, sin chillidos ni insultarles, como hizo la ingeniosa abuela que nos ocupa, y que dejó al de la ventanilla con un palmo de narices por listo y antipático.

Mi abuela en el banco: - Quiero sacar 50€ - En ventanilla mínimo 200€,si quiere menos tiene que usar el cajero - Es que no sé - Pues venga otro día y un compañero le enseña - Bueno, deme 200 - Ahí tiene, ¿alguna otra operación? - Sí, quiero ingresar 150€ *GAFAS DE THUG LIFE*

El tuitero @_hkkmr ha contado la historia de su abuela, y que ha levantado el aplauso unánime de otros tuiteros no sin razón. Otros impertinentes han tenido también su respuesta más que adecuada:

Llegará un momento en que tú también tendrás 70 u 80 años, habrá cosas tan nuevas y tú estarás tan hasta la polla de todo lo que no sabes y no tienes ni fuerzas ni ganas de aprender, que harás exactamente lo mismo de lo que te quejas. Acuérdate de estas palabras.

Ahora todos apoyan esto, pero cuando la señora está delante de vosotros y para una mierda de tramite que puede hacer en el cajero, se mete 15min en ventanilla dando por culo a todos no nos hace tanta gracia... ¿a que sí?

Sin contar que hay un momento en la vida de muchas personas que ya no aprenden, y no es xq no quieran. Simplemente olvidan lo que se les acaba de enseñar pero lo aprendieron con anterioridad si que lo recuerdan.