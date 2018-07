La revelación sexual de Corinna sobre el rey Juan Carlos que ha herido al emérito donde más le duele

Corinna zu Sayn-Wittgenstein no se refirió a ello dando detalles, aunque para el caso es lo mismo: sus respuestas afirmativas ante lo que decía el empresario Juan Villalonga en su mansión de Londres, en junio de 2015, en presencia de Villarejo, fue más que suficiente. (El guantazo de Ussía en los "morritos" de Corinna que cierra la boca a los detractores de don Juan Carlos).

En las grabaciones, mientras desvelaba los nombres de otras tres "novias" del rey Juan Carlos, el primero apuntaba:

-C.: Eso no ha sido romántico. Ha sido en 2012-2013, cuando no tenía ninguna opción.

-J. Villalonga: No me toques los cojones, hombre. Vamos a hacer un libro de eso.

-J. Villalonga: Esto no le funcionaba, no podía ni andar... entonces es cuando se enamora de ella.

-Corinna (C.): Sí, yo he sido la última.

-C.: Sí, sí, ha sido así. Claro, el romanticismo se fue ya en 2009-2010. Porque a mí me ha dolido muchísimo, yo el sufrimiento lo he tenido en 2009-2010, él lo ha tenido mucho después. Y la gente ahora dice: Esta mujer horrible ha dejado al pobre hombre. No, me he quedado con él hasta que...".