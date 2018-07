El real cabreo del rey Juan Carlos que explica la actitud de doña Letizia: "¡Felipe, coño, divórciate de una vez!"

Pilar Eyre, en su blog de 'Lecturas' de este martes 24 de julio de 2018 lo tiene medianamente claro: el hecho, que se da por cierto, de que la reina Letizia se haya alegrado porque hayan salido a la luz las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, arreando de lo lindo al rey emérito don Juan Carlos, tiene su motivo: un conversación que este último mantuvo con su hijo, el rey Felipe VI, tras el incidente en la catedral de Palma con doña Sofía. (Letizia se venga de Juan Carlos I devolviéndole en silencio esta pregunta: "¿Quién decías que se cargaba la Corona?").

La periodista afirma que la primera reacción de don Juan Carlos después del desagradable incidente, fue preguntarle:

Apunta, sin embago, que

"pasado ese impulso primitivo, el Rey escuchó a quienes le hicieron ver que ese no era el camino , al menos hasta que la heredera cumpla su mayoría de edad, y que más valía intentar un arreglo ‘pour la galerie' con el posado a las puertas de la clínica donde lo operaron.

¡Está por saber si dicha intervención no se adelantó para propiciar esa puesta en escena! Por cierto, que la estrategia se diseñó por medio de las secretarías de doña Sofía y su marido. No tuvieron que hablarse, algo que no hacen en privado desde tiempo inmemorial.