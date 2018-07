Este diario echa a la mitad de su plantilla sin cambiar las contraseñas y su Twitter se llena de memes

El New York Daily News es un periódico estadounidense con sede en la ciudad de Nueva York. Es el cuarto periódico de circulación más difundido en los Estados Unidos con una circulación diaria de 703,137, al 30 de marzo de 2008.​ El primer periódico estadounidense impreso en formato de tabloide, fue fundado en 1919, según wp, y al 2007 es operado por Mortimer Zuckerman. Ha ganado diez Premios Pulitzer

Ahora el New York Daily News ha despedido a la mitad de su plantilla, incluido a Jim Rich, el jefe de redacción. En total, unas cuarenta personas han perdido su trabajo, según los exempleados, según rt.

El Twitter oficial del periódico no tardó en reaccionar a la noticia. Alguien tomó el control de la cuenta y publicó varios 'gifs' y memes a modo de burla, que posteriormente fueron eliminados.

La primera publicación fue el popular 'gif' de John Travolta confundido de la película 'Pulp Fiction'. El tuit recibió más de 8.000 'me gusta' y fue retuiteado más de 2.000 veces antes de ser eliminado, informa CNBC.

A continuación, fue publicado un 'gif' de Charlton Heston en 'El planeta de los simios' gritando "It's a mad house!" ("¡Es una casa de locos!").

Otro tuit compartido fue un fragmento de la película 'Los Intocables' donde Sean Connery dice "That's the Chicago way" ("Este es el estilo de Chicago").

Diversos periodistas no han tardado en hacer bromas al respecto. "Cuando despides al equipo de redes sociales pero no cambias las contraseñas…", comentó una corresponsal de MassLive. "Tronc es mala en muchas cosas, pero despedir al equipo entero de redes sociales sin cambiar las contraseñas de las cuentas es un nuevo nivel", escribió un corresponsal de The Daily Beast.

Más tarde, la cuenta del New York Daily News publicó otro tuit con el enlace a la página de ayuda Twitter donde se explica cómo restablecer una contraseña perdida u olvidada, acompañado de varios emoticonos de ojos.

New York Daily News fue fundado en 1919 y a lo largo de su existencia ha ganado once Premios Pulitzer. La actual compañía propietaria del diario, la editorial Tronc, afirmó en un comunicado que la reducción del personal se debe al intento de "reenfocar el talento en noticias urgentes, en particular, en el ámbito del crimen, la justicia civil y la responsabilidad pública".

Tronc, dueña también del Chicago Tribune, compró el periódico neoyorquino en 2017 por un dólar y asumió los pasivos y deudas de la publicación.