La sucia viñeta sexista contra Arrimadas que destapa las vergüenzas del separatismo más zafio

Los de la campaña #ignoraArrimadas, sectores independentistas que lanzan a los cuatro vientos consignas para condenar al ostracismo a la líder de Ciudadanos en Cataluña, acaban de descalificarse por sí solos ante tamaño despropósito.

Al parecer, todo parte de una oscura cuenta, en varios idiomas y repartida para despistar, llamada 'Babel RepubliCat', que según 'El Español', es la responsable de haber publicado una viñeta donde Inés Arrimadas aparece desnuda delante de cinco hombres que la rechazan.

Se olvidan así las consignas independentistas, aquellas en que Anna Gabriel, justo antes de fugarse de España, exigía "derribar la estructuras de poder", a las que calificaba como "desiguales, misóginas y patriarcales":

El dibujo muestra a la política desnuda, con un brazo colocado sobre un monigote que la mira con indiferencia: su retrato abre las piernas y se coloca en postura sensual, sin generar ninguna reacción en sus observadores. Son cinco hombres los que la rodean: uno suda unas gotitas por la frente, con estupor ante el desnudo, otro señala la entrepierna de la mujer, lanzando signos de interrogación, otro se tapa los ojos y el último se cruza de brazos.

"Dejemos a Arrimadas sola cuando venga. No le hagamos caso. No la llamemos, no le digamos nada",