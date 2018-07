Las primeras represalias en Zarzuela contra el rey Juan Carlos por sus devaneos amorosos

Jaime Peñafiel no deja títere con cabeza en su blog 'Reino de Corazones', y esta vez por partida doble: atizas al rey Juan Carlos y de refilón a doña Letizia, a quien pone en su sitio a su manera, recordándole cuál es su verdadera posición. (Bárbara Rey saca la cara por Corinna y se la pone colorada de un tortazo a don Juan Carlos).

El periodista experto en poner verde a Casa Real, da cuenta de las "represalias contra el monarca que al parecer parten de Zarzuela, o del Gobierno, quién sabe, y recuerda que el pasado sábado 21 de este mes de julio y según fuentes oficiales reconocían haber publicado "por error" un Real Decreto de Presidencia del Gobierno, en el que conferían a don Juan Carlos "la representación de España" en los actos de la toma de posesión del presidente de Colombia: (El real cabreo del rey Juan Carlos que explica la actitud de doña Letizia: "¡Felipe, coño, divórciate de una vez!").

La nota gubernamental aclara que esa representación "no la ostentará el rey emérito". Sin más explicaciones. Cierto es que tampoco los españoles la necesitan. Hay que ser tonto para no reconocer los motivos de tan radical anulación".

Así, se pregunta:

"¿Han empezado ya las represalias por las declaraciones de Corinna en las que tan mal parado queda el ex soberano? Cierto es que no se encuentra en las mejores circunstancias para representar no ya a la Corona o al Gobierno de España sino para representarse él con un mínimo de dignidad .

Como colofón, pone en solfa que en una monarquía reinante existan dos reyes:

"No se entiende que en una monarquía reinante existan dos reyes. Como tampoco que la Jefatura del Estado sea bicéfala, como aquí en España. Siempre he considerado que eso de "los reyes", cuando se habla de Felipe y Letizia, no es correcto. Solo existe... el Rey. Ella es la consorte. No lo digo yo. Lo dijo en su día Doña Sofía: "Yo no tengo un estatus propio, como reina. El rey es él.