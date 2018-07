Arturo Pérez-Reverte da la del pulpo a un tuitero a cuenta del aborto y la Iglesia Católica

El leer rápido, o la falta de cultura en general, puede que sea la explicación a lo ocurrido durante estas útimas horas entre un tuitero algo impulsivo y Arturo Pérez-Reverte, que no se corta ni afeitándose.

Y todo a cuenta de querer intervenir el listo de turno en la respuesta del escritor sobre el aborto, a raíz de un tuit de Edu Galán, fundador de la revista Mongolia, sobre Pablo Casado y su opinión sobre el aborto, que aseguró en campaña de primarias que "había que volver a los consensos de los años 80 en materia de ley del aborto y eutanasia"

A mi es que un político me dice que está en contra del aborto y ya me da igual todo lo demás.

La contestación era esta:

Y ahí entró a saco el mentado cayendo en redes ajenas y acabando como un merluzo:

Y el arponazo no se hizo esperar:

Estimado amigo, no se me ofenda, pero usted (si me permite el desapasionado símil) es más simple que el mecanismo de un sonajero. El pulpo no es un niño, sino la Iglesia Católica. Si quiere le hago un dibujo.