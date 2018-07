La espantosa amenaza de Echenique tras preguntar "¿cuál es el patrimonio del rey Felipe y Juan Carlos?"

Su artículo de opinión publicado en 'El Confidencial', con el título '32 preguntas muy serias sobre la monarquía', deja bien a las claras cuál es la hoja de ruta de Podemos: cargarse la monarquía a cualquier precio, y si se tercia en la mismísima calle. (Alfonso Ussía masacra al caradura y motorizado Echeminga con la mayor humillación jamás vista).

El secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, no solo carga contra don Juan Carlos tras las conocidas grabaciones de Corinna: va incuso más lejos y apunta al mismísimo Felipe VI, con una advertencia final en forma de pregunta nada velada que pone los pelos de punta. (La cagada de Echenique: pide censurar a los medios que venden que "Podemos es una mierda").

Afirma, y se pregunta

"Enfangada la casa real en esta ciénaga, ¿por qué nunca se han investigado estas sospechas que son vox populi desde hace años? ¿Por qué se ha dado sistemáticamente carpetazo a los escándalos de la Casa Real en el Congreso de los Diputados mediante comparecencias secretas de las que no puede trascender nada por ley?"

Y se lanza a la yugular:

"¿Cuál es el patrimonio de Juan Carlos I y cómo lo consiguió? ¿Es cierto, como publicó el prestigioso New York Times, que cuando Franco lo hizo rey no tenía prácticamente nada y hoy tiene casi 1.800 millones de euros, una de las fortunas más grandes de España? Si la casa real tacha estas cifras de "descabelladas", ¿por qué no publica el patrimonio del rey emérito, como ocurre con cualquier diputado o presidente del gobierno, y nos saca de dudas? ¿Qué justifica que la casa real sea la única institución pública con carta blanca para la opacidad?