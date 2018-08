La historia del perro de Jaén a quien iban a matar y que aprendió catalán

Una historia lista para todas las interpretaciones, y que este martes 31 de julio de 2018 se ha convertido en Trendic Topic por obra y gracia de la usuaria 'Gallifantes', con una perra por protagonista a quien iban a sacrificar en Jaén.

"Mi perra llegó de Jaén hace año y medio porque allí la iban a matar. A los 10 días ya entendía las órdenes en catalán. Ahora ya no atiende a ninguna en castellano ni a su antiguo nombre. Decidme. Eres de dónde naces o de dónde te quieren? Pos eso. Aplicad el símil".

Han respondido miles de personas al instante, y poco después ha vuelto a tuitear:

He adoctrinado a mi perra para que no entienda el castellano? Le he comido la cabeza para que sepa que su casa es esta y no la de hace dos años? Juas.