Latigazos entre 'protegidos' de García Ferreras y laSexta: Escolar sacude a Verstrynge y le acusa de demagogia y de difundir bulos

Ignacio Escolar asegura que no ha censurado a Jorge Verstrynge...pero lo hace atacando y poniendo de vuelta y media al politólogo, al que Antonio García Ferreras consulta cada cierto tiempo como si del Oráculo de Delfos se tratara. Quizás eso ha puesto celoso más de la cuenta al periodista.

Verstrynge aseguró hace algunas fechas que Escolar le había censurado. El escritor Fernando Sánchez Dragó, en su blog Dragolandia, contaba la versión del afín a Podemos.--Verstrynge deja con el culo al aire a Escolar publicando con Sánchez Dragó el artículo que le había censurado --

Anoche me llamó Jorge, visiblemente divertido y algo soliviantado, por no decir indignado, para informarme de que en diario.es, cabecera digital aquejada de crónica cojera del pie izquierdo, le habían encargado una serie de artículos y de que, una vez enviado el primero, había recibido la sorprendente (o no) noticia de que la censura ideológica se había abatido sobre él y de que no lo publicarían porque los lectores habituales del periódico no soportarían (sic) su contenido.

Tras ello, un lector de eldiario.es ha escrito a Escolar furioso por la censura y amenazando con no renovar su cuota, lo que ha llevado al heredero del imperio Escolar a dar explicaciones.

Y lo ha hecho negando tal censura:

Es falso que hayamos censurado un artículo a Jorge Vestrynge. Lo ocurrido es bastante diferente a lo que se ha contado en varios medios.

Pero lo mejor es que le acusa de demagogia y de que su texto era de baja calidad por incluir datos falsos propios de los "bulos habituales en los movimientos xenófobos europeos":

Hace unas semanas, Verstrynge se ofreció a publicar una serie de artículos en eldiario.es y mandó ese texto como primera propuesta. Lo recibimos en la redacción y, después de leerlo, decidimos no publicarlo, igual que hacemos todos los meses con decenas de artículos que rechazamos de distintos autores que se ofrecen a colaborar. Optamos por no publicarlo porque nos pareció un texto demagógico y de baja calidad porque incluía datos falsos, usando parte de los bulos habituales en los movimientos xenófobos europeos.

Y explica:

Todos los periódicos del mundo, también eldiario.es, se reservan el derecho a rechazar tribunas de opinión; no hay ninguno que publique absolutamente todas las propuestas de colaboraciones que recibe de forma acrítica, como si fuera un simple tablón de anuncios.

Creo que en eldiario.es acertamos con esta decisión porque nuestra responsabilidad nos obliga precisamente a no difundir bulos, tampoco en las tribunas de opinión que publicamos.

Tremenda barbaridad sin filtros de Verstrynge en laSexta contra "los traidores" Errejón y Bescansa