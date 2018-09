El profesor que desvela lo que nadie sabe del verdadero problema de los másteres en España

Se llama Joaquín Urías y es profesor de Derecho Constitucional, amén de exletrado del Tribunal Constitucional, y pone los puntos sobre las íes en el controvertido tema de los másteres que tantos quebraderos de cabeza está trayendo a nuestros pedantes políticos. (La ministra Carmen Montón dimite acorralada tras el escándalo de su máster en la Rey Juan Carlos).

Doy clases en cinco másteres. Asignaturas presenciales. Cada año hay alumnos que no pueden asistir y se les busca una solución: trabajo o examen. Eso no es irregular.

Dicho eso, en España prácticamente nadie suspende un máster. Aprobar no demuestra conocimiento.

Eso es lo triste. — Joaquín Urias (@jpurias) 10 de septiembre de 2018

Vierte su oinión con sobrada base, ya que no en vano da clases "en cinco másteres", y a su entender el problema no radica en la asistencia o no a clase.

Coincido contigo.

Sr. Urias escuché boquiabierta el tema de las convalidaciones de Casado y Cifuentes y a mí en el Máster de RRLL no me convalidaron la asignatura de Derecho del Trabajo y tengo Derecho. No es igual para todos. Nosotros nos esforzamos más. A ellos se lo regalan. — Maraint 🔻 (@Maraint_) 10 de septiembre de 2018