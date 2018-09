El vídeo aéreo de la Diada que tira por tierra el bulo más estúpido de los indepes

Enaire, el gestor de navegación aérea dependiente del Ministerio de Fomento, decidió restringir -que no suspender- los vuelos en el centro de Barcelona por motivos de seguridad durante la Diada. Y los indepes de turno, las huestes de Carles Puigdemont, aprovecharon la ocasión para lanzar al aire el enésimo bulo que les sirve para hacerse los mártires por la causa.

Pero el primer vídeo que saltó se lo tiró por tierra, así como las siguientes miles de fotografías y vídeos tomados desde las alturas:

Y es que, según recuerda 'EsDiario', este 11 de septiembre de 2018 muchos calentaron los motores antes de tiempo, como el politólogo Ramón Cotarelo denunciando la "represión, censura, franquismo y fascismo", afirmando que el Gobierno español había cerrado el espacio aéreo de Barcelona para que no se informara debidamente:

El govern espanyol tanca l'espai aeri sobre Barcelona perquè no puguin fer-se fotos ni informar de la Diada. Però això no és repressió, censura, franquisme o feixisme, no. És socialisme dialogant i govern d'esquerra. https://t.co/kcngVfnlJv