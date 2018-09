Pilar Eyre cuenta con pelos y señales la "noche de amor" que tuvo con Julio Iglesias

Lo hace por entregas. Y la primera la ha subido este miércoles 12 de septiembre de 2018 a su blog de 'Lecturas', donde da cuenta de lo que le 'sacó' Jordi González casi con pinzas: su noche de amor con el cantante Julio Iglesias. ('Telecinco': Jordi González deja en cueros a Pilar Eyre al destapar su 'folleteo' con Julio Iglesias).

Tuvo lugar en verano, a mediados de los años 80 en Ibiza, donde la periodista acudió para hacerle una entrevista en el hotel donde residía el mentado.

"Julio me recibió en su hotel, en el campo, iba con bañador Meyba, una camiseta descolorida que ponía ‘Julio Iglesias Tour', descalzo, tenía los pies largos y una pierna algo más delgada que la otra. Me preguntó con sorna: "¿Para Interviú? ¡No pretenderás que me desnude!".

A su alrededor, hombres silenciosos y chicas escandinavas con biquinis minúsculos. "¿Quieres café?". Hablamos, fumaba, pensaba mucho las respuestas: "Me mueve el ansia de éxito", "detesto el futuro, porque en el futuro está la muerte", "no me gusta bucear porque los peces no saben aplaudir", "¿Isabel? ¡La madre de mis hijos! ¡Nada más, lo juro!", y se ponía la mano en el pecho, reía arrugando la nariz, guiñando los ojos.

"Quiero más a mi padre que a mis hijos porque mi padre se va a ir primero", "todas las mujeres son LA mujer", "necesito estar con una mujer antes de salir al escenario", "hacer el amor sin amor es como hacer gimnasia", "hay dos cosas que no he hecho nunca: no he participado en una orgía, ni he tenido relaciones homosexuales".