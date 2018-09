The Guardian inaugurará en el marco de Another Way Film Festival el III Encuentro #DocImpacto

El viernes 5 de octubre se celebrará dentro del marco de Another Way Film Festival en Cineteca Madrid la tercera edición de los encuentros profesionales #DocImpacto.

Bajo el título El documental producido por la prensa digital, la jornada aborda la alianza del cine documental con los medios periodísticos a la hora de crear y producir historias de impacto social, en un entorno cada vez más digital y multiplataforma.

Los encuentros #DocImpacto están promovidos por la agencia de gestión cultural Las Espigadoras junto al productor y director de documentales Miguel Ángel Rolland. Esta nueva edición está coproducida con Cineteca Madrid y cuenta con el apoyo de DOCMA, la ECAM y el Festival DocumentaMadrid.

El encuentro se inaugurará con una conferencia a cargo de Charlie Phillips, Head of Documentaries para The Guardian, encargado desde 2014 de la adquisición y producción de documentales para este medio británico que alcanza 150 millones de usuarios únicos al mes.

En el encuentro también participarán representantes de medios líderes del sector como Carlos de Vega (Subdirector de EL PAÍS -Vídeo y Fotografía-), Alejandro Navarro Bustamante (Vídeo y postproducción eldiario.es) y Juanjo Villalba (Coordinador Editorial VICE TV & Video), para analizar casos relevantes y finalmente abrir un debate con todos los asistentes.

El III Encuentro #DocImpacto se celebrará el 5 de octubre desde las 9:45h hasta las 19:00h en Plató de Cineteca Madrid. Las entradas para asistir al encuentro ya están disponibles hasta el 3 de octubre en este enlace. El precio es de 25€ e incluye almuerzo networking y acceso a la sesión de cortometrajes de The Guardian.

Cineastas y periodistas: un diálogo necesario

El periodismo vive una constante innovación en sus formas para adaptarse a los nuevos canales digitales, mientras que el documental, con toda su potencia y libertad creativa, eleva la trascendencia y alcance del relato, especialmente cuando subyace un propósito de impacto y cambio social.

Recientemente, periódicos como The Guardian y The New York Times han creado divisiones especializadas en producir cortometrajes documentales, mientras otros medios como Vice o Playground producen y distribuyen ya piezas factuales de duraciones y estilos muy variados, con una aproximación narrativa más ecléctica y transgresora. Estas iniciativas no parecen ser ya experimentos puntuales, sino una realidad instaurada que se pondrá en común en este próximo encuentro.

El encuentro El documental producido por la prensa digital comenzará a las 10:00 con la conferencia inaugural de Charlie Phillips (con traducción simultánea al español), en la que dará a conocer la estrategia seguida por The Guardian tras el creciente catálogo de documentales producidos desde la división liderada por él desde 2014, explicará las alianzas que desarrollan con instituciones como la Bertha Foundation y responderá preguntas de los asistentes.

A las 11:45 se celebrará una conversación abierta a la participación del público, en la que se analizarán algunos de los casos más cercanos y recientes producidos en España y Latinoamérica, con representantes de diferentes medios de comunicación como El País, eldiario.es o VICE. Tras un almuerzo networking, a las 16:00 se proyectará en Cineteca Madrid una selección de cortometrajes producidos por The Guardian, presentados por el propio Phillips.

Los impulsores de los encuentros #DocImpacto lanzan algunas de las preguntas que tratarán de responderse durante el 5 de octubre: "¿Qué modelo siguen estos nuevos canales y qué oportunidad real ofrecen a los creadores de documental? ¿Qué tipo de historias se producen para estas ventanas? ¿Qué necesitan los productores y cineastas documentales para incorporarse a esta tendencia profesional?".

Consulta el dossier para más información.



La primera edición tuvo lugar en el Festival DocumentaMadrid y se presentó un debate en torno al "documental de impacto", un concepto todavía poco instaurado en España; y la segunda, celebrada durante Another Way Film Festival, abrió un espacio de diálogo y colaboración entre cineastas con proyectos en marcha e importantes organizaciones del tercer sector, como Greenpeace España, Save the Children, Oxfam Intermón y WWF.

Ambas ediciones comenzaron con una conferencia inaugural a cargo de importantes productores de impacto como Paula Vaccaro (Pinball London), Pamela Yates y Paco de Onís (Skylight Pictures) y recibieron valoraciones muy positivas de toda la comunidad de cineastas y activistas. "En estos encuentros buscamos ser facilitadores de alianzas exitosas entre los creadores de cine documental y todo tipo de organizaciones implicadas en el cambio social", declaran Helena Fernández de Las Espigadoras y Miguel Ángel Rolland.