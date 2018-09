¡Alerta de la Guardia Civil! Llega una nueva estafa que puede dejarte sin un céntimo en el banco

De la misma, alerta tanto la Guardia Civil como la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), y va dirigida a los clientes de Open Bank a través del correo electrónico de muchos usuarios.

🔴 ¡IMPORTANTE! ⚠

📣 Detectada campaña de #phishing suplantando a Openbank para robar las credenciales de acceso e información bancaria. #NoPiques: ⛔ hacer clic en enlace.

Si ya has accedido y facilitado datos de sesión contacta con Openbank. ➕👇https://t.co/QOZ8ssZxQr pic.twitter.com/R5bqOBAXjl — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 18 de septiembre de 2018

En el mensaje se informa al cliente en cuestión que ha realizado el pago de una factura o de una transferencia por el importe de 250 euros. Así, en cuanto el receptor va a comprobarlo y pincha en el enlace que le da los detalles sobre la transacción, se le dirige a una web falsa que suplanta a la de la entidad, en la que se le piden sus datos bancarios.

Una vez introducidos todos, se le redirige a la página web real del banco, de manera que da mayor credibilidad al asunto.

El organismo citado da una serie de recomendaciones para no caer en la trampa, como no abrir los correos de desconocidos y eliminarlos directamente, no contestar en ningún caso, ser precavidos a la hora de seguir enlaces y descargar ficheros, no facilitar ningún tipo de información personal... etc.

Así es «La siembra», el sucio método de robo que ya ha llegado a los cajeros españoles