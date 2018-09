El mensaje envenenado de Pilar Eyre para Leonor y la reina Letizia que deja a Zarzuela sin antídoto

Vuelve a la carga el azote de la Casa Real en su blog de 'Lecturas', donde esa vez se sirve de las ausencias destacadas en el acto del XIII centenario del Reino de Asturias para poner en entredicho a los reyes, sobre todo a doña Letizia, que es quien toma al fin y a la postre las decisiones de su hija Leonor. (Pilar Eyre se hace la picha un lío y desvela quién la "tiene más larga" en Casa Real).

Pilar Eyre pone así en un aprieto a Zarzuela, recordando la efeméride del 8 de septiembre de 2018, cuando la Princesa Leonor abrió por primera vez su agenda institucional:

Así, se despacha a gusto dirigiéndose a ésta última, y con un nada sutil recadito a su madre:

"Ya que somos monárquicos, vamos a serlo del todo, sin complejos. Por eso me parece bien lo de Covandonga y la parafernalia que requiere tu calidad de heredera del trono. Sí, pero...

Me duelen las ausencias, de uno y otro lado. ¿Es que vamos a borrar a los abuelos paternos de la foto como si nunca hubieran existido? Sofía y Juan Carlos lo han aguantado todo por la continuidad de la dinastía. Si no fuera por ellos, tú no estarías ahí, querida niña.