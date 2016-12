Se le acabó el hiperliderazgo al prepotente macho alfa de Podemos

Se nota que apenas quedan poco más de 24 horas horas para Nochebuena y que tanto columnistas como editorialistas empiezan a estar más pendientes de los preparativos para esa cena y para el almuerzo del Día de Navidad. Este 23 de diciembre de 2016 las tribunas de opinión vienen bastante ligeritas de contenido, como si quisieran hacer una cura de 'adelgazamiento' político pensando en un 2017 que se presume intenso.

Federico Jiménez Losantos, en las páginas de El Mundo, habla sobre la reforma de la Constitución y entiende que si se procede a la misma es en realidad para liquidarla:

Santiago González se fija la aprobación de los presupuestos en Asturias gracias a los 11 votos del PP y le recuerda a Pedro Sánchez que su 'no es no' cada vez tiene menos ventajas y más inconvenientes:

En fechas como ésta, Pedro Sánchez puede comprobar que su negativa tautológica, no es no, tiene más inconvenientes que ventajas y sería mejor sustituirla por un lema más relativista, modelo no quiere decir: vaya usted a saber, según las circunstancias. Y el asunto que se trate, naturalmente. Si el ex secretario general volviera a Asturias, sus compañeros le explicarían las ventajas que aprobar los presupuestos tiene para el Gobierno socialista del Principado. Sánchez ha perdido la partida ya, antes incluso de que cante la gallina. Pero a los partidos mayoritarios habría que exigirles la determinación de apoyarse en cuestiones fundamentales, lo que no ha hecho el PSOE esta semana al votar la reforma que otorgaba al T.C. la facultad de hacer cumplir sus sentencias e inhabilitar a los cargos que las desobedecieran.