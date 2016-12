Santiago González se troncha de la guerra civil podemita: "Su riña es una asamblea más de la Complutense"

Si leen en algún sitio que Pedro Sánchez desiste definitivamente de encabezar una candidatura en el PSOE, no se lo crean. Hoy es 28 de diciembre de 2016, Día de los Inocentes, y por tanto es más que posible que se trate de alguna inocentada.

Fuera de bromas, las tribunas y editoriales de opinión de la prensa de papel ponen su vista en dos frentese esenciales, la guerra civil que sigue más viva que nunca en Podemos y la pérdida de apoyos cada más sangrante de Pedro Sánchez para volver a encabezar el PSOE.

Santiago González, en las páginas de El Mundo, se troncha de la guerra civil que mantienen los dos gallos del corral podemita, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón:

Hay que optar entre un petudo y un zangolotino. Los dos quieren al final lo mismo, aunque el personal, que siempre necesita el patrón de la medida, considera al primero leninista y al segundo socialdemócrata. Basta hacer un seguimiento de los dos vía hemeroteca para comprobar que son muy parecidos. Vean el obituario por Chávez de Errejón, tan sentido como el de Pablo de Torso, aunque no sé si tanto como Monedero, el del Orinoco por el lagrimal, si bien Íñigo, que declaraba a Venezuela su «patria de acogida», hizo una confesión que no sé cómo interpretar: «Por mí también pasó Chávez». Íñigo y Pablo mantienen una lucha encarnizada que nos van a retransmitir minuto a minuto, en tiempo real hasta febrero. Las más feroces de las guerras son siempre las civiles, las peleas intestinas, las querellas familiares. Hermanos como Caín y Abel, empeñados en una riña teológica, como la de Buñuel entre el jesuita y el jansenista a cuenta de la gracia y el libre albedrío, creo recordar.

Raúl del Pozo constata que con determinados líderes y partidos políticos, la democracia se ha trasladado a Twitter. O al menos eso creen quienes no salen en todo el día de la red tuitera:

David Gistau se fija, varios días después, en el incidente de Rafa Mayoral (Podemos) con los socialistas en la marcha contra la pobreza energética:

En ABC, Jaime González habla sobre la cada día más menguante guarnición de defensores de Pedro Sánchez en las filas del PSOE:

La guarnición pedrista no es capaz de resistir la ofensiva de las tropas susanistas ni tomando posiciones en lo alto del campanario, por mucho que prosigan con sus escaramuzas y redoblen sus tambores como el niño del Bruch. Cada vez más diezmados, su estrategia no es más que un juego de las apariencias, el ruido de los estertores, porque ya han perdido la guerra y su vano afán de invertir el curso de su segura derrota no les convierte en héroes, sino en víctimas de su propia impotencia. Nada que ver con Enrique de las Morenas, Saturnino Martín Cerezo, Juan Alonso Zayas, Rogelio Vigil de Quiñones o Cándido Gómez Carreño, auténticos soldados cuyo recuerdo reconforta, ahora que el sitio de Baler se ha puesto de moda y algunos pretenden parecerse a aquellos héroes a los que no les llegan ni a los pies.