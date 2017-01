El escritor Javier Cercas pone de vuelta y media a Alberto Garzón

A Alberto Garzón, el líder de IU reconvertido en apasionado podemita, ya le discuten hasta los suyos.

El escritor Javier Cercas, que siempre se ha manifestado como una persona de izquierdas, ha puesto a Garzón de vuelta y media en un artículo en 'El País Semanal' de este domingo 1 de diciembre de 2016 y titulado 'La dignidad del PCE'.

"El que no sabe de dónde viene difícilmente sabe adónde va", dice Cercas sobre Garzón.

Y toma como punto de partida unas declaraciones del joven dirigente de Unidos Podemos sobre Iñigo Errejón y Santiago Carrillo en El País:

No es la primera vez que Garzón desdeña el papel desempeñado durante la Transición por el PCE, partido integrado en IU y en el que él mismo milita: hace unos meses afirmó que en aquella época el PCE ejerció de "izquierda domesticada" por los poderes políticos.

Cercas cree que Garzón, que abrazó las tesis de Iglesias para confluir conjuntamente con Podemos en las últimas elecciones generales, no tiene muy claro qué dirección tomar en la política:

Es una injusticia que quienes no hicimos la Transición cometemos en los últimos tiempos con frecuencia.

Si nuestros hijos nos tratan con la misma petulancia ignorante y despectiva con que nosotros tratamos a nuestros padres, lo pagaremos caro.

Por lo demás, no me extraña que Garzón tenga problemas en IU. Quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe adónde va.