Tamames se mofa Iglesias: "Es una chorrada que él ahora vaya de ateo"

Ramón Tamames (Madrid, 1933) pasa por ser uno de los economistas más prestigiosos que ha dado España.

Mantiene una mente muy despierta y si alguien es autoridad en este país para hablar de la izquierda y el comunismo no cabe duda de que hay que recurrir a su sapiencia y a su propia experiencia.

En El Mundo le hacen este 7 de enero de 2017 una amplia entrevista de la que entresacamos este extracto hablando de Podemos, la izquierda y el comunismo.

Cuando a Tamames se le cuestiona sobre si Podemos es comunista, no duda un solo instante:

Es que el comunismo ya no es lo que era. En mi época era una fuerza con dogmas, aunque no los practiqué nunca. Hice una vida muy independiente desde dentro del partido. Que ahora diga Pablo Iglesias que es ateo y de inspiración comunista no aclara demasiado. Tiene algo de chorrada. Hoy los partidos se juzgan en función de otras cosas, aunque es cierto que les hace mucho daño el que se haya sabido que alguna financiación llegó de Venezuela.