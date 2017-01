Diego Torres indigna al madridismo tras cobrarse su particular venganza contra el Madrid en las votaciones para 'The Best'

El periodista de El País Diego Torres ha vuelto a escandalizar al madridismo. Sus votaciones para el premio The Best, el nuevo galardón futbolístico instaurado por la FIFA al separarse del Balón de Oro, no incluyen a ningún representante del Real Madrid.

Tal y como desveló en la noche del 9 de enero de 2017 la periodista de COPE Arancha Rodríguez, Torres era el encargado de votar por España.

El periodista que votaba por España, Diego Torres, ha votado Guardiola, Ranieri y Simeone. En jugadores: Messi, Griezmann e Iniesta. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) 9 de enero de 2017

Y el argentino 'se olvidó' de Cristiano Ronaldo, ganador del premio, y prefirió votar a Messi, Griezmann e Iniesta.

Para el apartado de entrenador, el de El País prefirió obviar los méritos de Zinedine Zidane, entrenador blanco, que en 2016 ganó Champions League, Supercopa de Europa y Mundialito de clubes y votó a Guardiola, Ranieri (que se llevó el galardón) y Simeone.

Hay que recordar que Diego Torres estuvo en el punto de mira de gran parte de la afición madridista durante los turbulentos años de José Mourinho en el banquillo merengue--Diego Torres: "Mourinho ideó un método de propaganda para que se creyese que los periodistas conspiraban contra él"--.

Algunas de sus informaciones fueron desmentidas en público por el mismísimo presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Sus artículos siempre suscitaron el interés al contar los trapos sucios internos del vestuario del Bernabéu. Se sospechó de la existencia de un topo que filtraría algunos datos a Torres--Diego Torres: "Bale lleva tan en secreto sus dolencias dorsales que es el único que se quita la ropa en el vestuario sentado en la banqueta"--.

El redactor de El País firmó su sentencia de muerte al frente de la información sobre el club blanco con un tuit incendiario en el que llamó al ex capitán madridista Álvaro Arbeloa "artista de la genuflexión", en clara referencia a su supuesto peloteo al mandatario blanco--Diego Torres (El País) indigna al madridismo al calificar a Arbeloa de "artista de la genuflexión"--.

'El Confidencial' aseguró entonces que Antonio Caño, director del diario, se habría plegado a los deseos de la directiva blanca de ver a Torres lejos del Bernabéu y prefirió mandar al redactor a otros asuntos.

Periodista Digital contactó con Diego Torres cuando se confirmó que dejaba de seguir la actualidad del cuadro madridista pero este ni confirmó ni desmintió cual era la causa de lo sucedido: "No voy a comentar nada"--Diego Torres, a PD, tras ser apartado de la información del Real Madrid en El País: "No voy a comentar nada"--.

Ahora, tras conocerse sus votos para el mencionado galardón parece claro que Torres ha querido cobrarse su particular venganza contra el Real Madrid al no votar a ningún merengue para el premio, algo sin duda cuestionable habida cuenta del espectacular 2016 cosechado por los blancos, con Zidane en el banquillo, y en concreto para Cristiano Ronaldo, ya que a su palmarés con los capitalinos hay que sumar el logro de la Eurocopa ganada con Portugal.