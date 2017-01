Ignacio Camacho critica el cónclave de presidentes autonónicos: "Esta Conferencia es un desparrame"

Entre Patxi López y la Conferencia de Presidentes Autonómicos se mueven las columnas y editoriales de la prensa de papel de este 18 de enero de 2017.

Poco se puede decir ya (malo) del candidato a liderar el PSOE a nivel nacional, mientras que la reunión de mandatarios regionales no deja de ser aún la foto de mucho boato, mucha pompa, pero poco contenido, sobre todo faltando dirigentes como el vasco y el catalán.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, se une a opiniones como las de Luis Ventoso (ABC) o Alfonso Rojo (Periodista Digital) para destacar la pobreza formativa y el sectarismo político del Patxi López, el nuevo postulante a liderar el PSOE:

Santiago González es aún más directo y habla de lo mal que está el partido de Ferraz con 137 años de historia contemplándole:

Ignacio Camacho, en ABC, se atreve a decir que lo de la Conferencia de Presidentes autonómicos es un derroche tremendo:

Julián Cabrera, en La Razón, opina que la conferencia de presidentes obliga a Rajoy a no ignorar a los 15 mandatarios con los que se ha llegado a un acuerdo, pese al trato preferencial que exigen los vascos y los catalanes:

Le brinda a Rajoy todo un regalo en bandeja de plata de cara a su «bilateral» con Puigdemont: unos acuerdos con quince presidentes a los que no podrá dar la espalda.

El País celebra la Conferencia de Presidentes, aunque también pide que tenga contenido y no tanta solemnidad:

Alfonso Ussía le lanza un consejo a quienes tengan la tentación de elegir al PSOE de Margarita Robles que no es más que el de Pedro Sánchez:

Antonio Burgos está convencido de que en breve, pese al acuerdo que se ha traído Felipe VI de Arabia Saudí para que en los astilleros de Cádiz se fabriquen media docena de corbetas, aún habrá que aguantar a algún desertor del arado:

Ignacio Ruiz-Quintana se troncha de las despedidas de Obama. Dice el genial articulista de ABC que a él le salen casi quince:

Cuando Curro Romero saludaba a la verónica, siempre se despedía con una media. Una, no tres. -En la calle yo no me despido de la gente tres veces. Obama lleva catorce despedidas, y todas con llanto.