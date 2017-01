Fernando Rayón rememora la histórica foto de Podemos en Vistalegre I: "No va a quedar ni el apuntador"

Como en botica, este 19 de enero de 2017 las columnas y tribunas de opinión de la prensa de papel vienen variaditas. Desde elogios a Cristina Cifuentes por no exprimir a más impuestos a los madrileños, a las purgas y deserciones en el Podemos de Pablo Iglesias, pasando por el 'descubrimiento' de Luis María Anson respecto al separatismo catalán.

Ignacio Ruiz-Quintano, en las páginas de ABC, se fija en la sentencia que condena a penas de cárcel a los asaltantes de la librería Blanquerna en Madrid por reventar un acto nacionalista, pero en cambio a los que se llevan la pasta, siempre supuestamente, como los Pujol, o la asaltacapillas de Rita Maestre se van de cositas:

La igualdad es una ideología falsa y, por tanto, objeto de promoción política. Es la igualdad totémica de Bárcenas y Pujol o de Rita Maestre y los de la librería Blanquerna.

Isabel San Sebastián apoya la medida de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, para no exprimir más a los ciudadanos a más impuestos:

Se ha convertido en la pieza a batir, precisamente por cosechar éxitos sin renunciar a la coherencia. ¡Resiste, Cristina! Tú eres la que va en la dirección correcta.

El editorial de ABC se fija en un aspecto importante, como Bono, tan avispado para seguir pidiendo responsabilidades por el Yak-42, se calla con el accidente del Cougar:

La irrupción imprudente y osada de Bono con el accidente del Yak-42 ha irritado a las víctimas del Cougar, que no recibieron de Bono el trato que ahora este exige del Gobierno del PP por el siniestro de Turquía.

Curry Valenzuela considera que el PP se ha equivocado al pedir perdón ahora por el accidente del Yak-42:

Agacha la cabeza cuando PSOE, Podemos y Ciudadanos le exigen que pida perdón por el accidente del Yak-42 y, efectivamente, lo pide. Sin exigir que los otros partidos tomen una cucharada de su propia medicina. Y Bono estaría mejor calladito.

Gabriel Albiac considera que en la pelea de Podemos no sólo no hay diferencias conceptuales...es que por no haber no hay ni siquiera concepto:

Manifiestos de amor y camaradas. Busquen en ellos una sola diferencia conceptual. Bueno, mejor busquen un concepto. Si alguien consigue dar con él, que avise.

En La Razón, Fernando Rayón rememora una foto histórica en Podemos que ya no volverá a repetirse dado el nivel de purgas y navajazos que se están produciendo:

De aquella foto histórica del grupo: Bescansa, Alegre, Monedero, Iglesias y Errejón, en el primer congreso de Podemos, ya no queda ni el apuntador.

Luis María Anson, en El Mundo, nos descubre la pólvora, que los Gobiernos españoles han tenido responsabilidad en el auge del separatismo catalán: