Hermann Tertsch: "La coalición universal para frenar al imbécil de Trump le verán hoy entrando en la Casa Blanca"

Donald Trump es el nombre del día. Este 20 de enero de 2017, a eso de las 17.30 horas de España, el nuevo presidente de los Estados Unidos de América tomará posesión de su cargo.

Obviamente, columnistas y editoriales de la prensa de papel se fijan de nuevo en el mandatario norteamericano y los análisis fluctúan entre las críticas, los que le dan el beneficio de la duda y los que hasta le dan un voto de confianza.

Hermann Tertch, en ABC, habla de cómo la gran coalición en Estados Unidos se ha quedado con un palmo de narices y hoy tendrán que ver cómo Donald Trump entra en la Casa Blanca:

Carlos Herrera le da un voto de confianza al nuevo inquilino de la Casa Blanca:

El 45 no es un hombre especialmente plácido y calmo, intensamente reflexivo o prudente en su expresión, pero algo me dice que tonto del todo no es.