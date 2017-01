La hija de Pedrojota Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada reconoce por primera vez que es bisexual

La hija de Pedrojota Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada, Cósima, ha 'salido del armario' en una entrevista con Vanity Fair y ha hablado por primera vez de su bisexualidad.

Cósima Ramírez (Madrid, 1990) es la protagonista del mes de febrero de 2017 de la publicación, cuya portada protagoniza.

"Es cruel que te juzguen por tu sexualidad", asegura.

Y añade:

Alguna vez me enamoré de una mujer y fue maravilloso pero igual podría enamorarme de un chico. Yo hasta el momento siempre me he sentido más comprendida por una mujer.

EL FAMOSO VÍDEO DE SU PADRE

En el avance que Vanity Fair ha publicado, parece que Ramírez no ha evitado ninguna pregunta, incluso las referentes al escándalo sexual protagonizado por su padre cuando fue grabado manteniendo relaciones sexuales con una mujer que no era Ágatha:

Todos los que me conocían sabían de la existencia de ese vídeo menos yo. Me enteré muchos años después. [...] Me pareció indignante que no me lo contaran. Después me metí en internet y lo vi todo. Fue un shock, pero tampoco me importó nada. El héroe de esta historia al fin y al cabo es mi padre, que no se rindió al chantaje