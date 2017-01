'Pablenin' se cree la última Coca Cola del desierto: "Podemos desunido es malo para España"

No tiene abuela ni pretensiones de tenerla. Pablo Iglesias es así de 'modesto'. Considera que la política empieza y termina en Podemos y, por qué no, seguro que también piensa que todo se origina y se muere en su egregia figura.

Este 22 de enero de 2017, en una amplia entrevista en el diario El Mundo, el secretario general de la formación morada habla de la suma importancia que tiene su partido para España y asegura que si sale desunido del cónclave de Vistalegre II (10-12 de febrero de 2017) sería una mala noticia para el país:

Me voy a esforzar mucho en que lleguemos juntos, porque creo que el hecho de que Podemos no salga unido de Vistalegre no es un problema para nosotros, es un problema para España. Mucha gente nos está mirando y nos está diciendo: dejaos de tonterías. Por eso rehúso contestar a algunas cuestiones que hacen daño a mi formación política. Aunque incluso si se diera el caso de que los compañeros quisieran ir en proyectos separados, que pudiera ser, creo que no pasa nada.

Reconoce a regañadientes que se han hecho cosas mal en Podemos:

El hecho de que me entrevisten y el 90% del tiempo me pregunten por cuestiones internas habla mal de este partido. Creo que lo de uno es lo de menos. No me gusta señalar a compañeros, pero algo habremos hecho mal. No es que se haga daño al líder de Podemos, se hace daño al proyecto. Nos quieren oír hablar de política, no de nosotros mismos.