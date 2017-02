La desgarradora situación económica de Belén Esteban: "He tenido que pedir adelantos"

Un nuevo frente se le abre a Belén Esteban y esta vez también tiene que ver con lo que le afecta a su bolsillo, aunque no tiene que ver directamente con su exrepresentante, Toño Sánchís.

La mal llamada princesa del pueblo ha hecho unas declaraciones en la revista Lecturas donde reconoce que está agobiada por una deuda que tiene con el fisco y afirma que:

Esteban dice que de haber seguido con Sanchís como mánager ahora estaría en la ruina más absoluta:

Y reconoce sin pudor que:

Belén también confiesa estar "dolida" con algunas personas que no lo han hecho.

Ahora mismo, esta es su desesperada situación pecuniaria:

De lo que cobro, casi la mitad de mi sueldo lo utilizo para pagar la deuda, lo demás es para el día a día. Mucha gente del programa piensa que estoy demasiado bien pagada pero si me lo pagan será por algo. No me han bajado el sueldo pero tampoco me lo han subido.