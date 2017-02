Alfonso Ussía se pone histérico al ver a Maradona en su 'Zalacaín': "Es un violento, farsante y un tramposo"

El elegante Alfonso Ussía salpica su capa con barro clavándole los tacos a Diego Maradona en su columna en La Razón, llamándole "violento, farsante, mentiroso y tramposo" como si estuviera un potrero de Buenos Aires.

Al padre literario del Marques de Sotoancho le ha molestado ver a Maradona comer en su adorado restaurante 'Zalacaín', donde no permiten comer sin corbata, en plan 'Los Sopranos'. Es más, al igual que María Escario, les recomienda que tengan cuidado con la cartera, no vaya a ser que Maradona se haya llevado algo:

Ussía no entiende que la FIFA tenga a Maradona en su cúpula representativa.

"Fue un gran jugador, pero también un tramposo, un mentiroso y una muestra grosera de lo que no se puede ser habiéndolo tenido todo. En Madrid, nada más llegar, armó un escándalo en su hotel, discutiendo con su guapísima novia. Ella retiró la denuncia, y aquí paz y después gloria. Pero es un tipo violento, un farsante de la vida, y su calidad futbolística no se corresponde con su constante deterioro cívico. La FIFA no ha podido elegir un representante peor".