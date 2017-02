Soraya baila el 'La la land' con el golpista Junqueras mientras el bufón de Mas se chulea en el Supremo

Las portadas de la prensa de papel a veces pueden llegar a confundir a los más desprevenidos. Según cómo se miren pueden dar lugar a lecturas totalmente distintas sobre el mismo tema, pongamos que hablamos de Cataluña.

Porque uno creería al ver la portada de El Mundo de este 28 de febrero 2017 con la cariñosa imagen de la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría con su amiguito golpista Oriol Junqueras haciendo el 'la la land' que Cataluña nunca fue tan española.

Pero quienes vayan al ABC se encontrarán con una realidad muy diferente: otro golpista, el soldado Quico Homs, ex consejero de Presidencia en el 9-N, sentado en el banquillo chuléandose nada menos que ante el Tribunal Supremo. Lo tuvieron que mandar callar. Así lo cuenta Manuel Marín en el diario de Vocento:

Con una soberbia innecesaria, se encaró sin motivo con el fiscal, al que afeó una interrupción porque eso no es lo que «me enseñaron en mi casa». Pero Manuel Marchena, presidente del Tribunal y con más millas de toga que Artur Mas y Homs juntos en sus cadenas humanas por la secesión, le recordó algo tan evidente como que no estaba en su casa, sino en el banquillo de los acusados del Supremo.

Ahora comparen la descripción que hace Marín del rapapolvo de Marchena a 'Quico' con la que hace el tertuliano José María Brunet cogiéndosela con papel de fumar en La Vanguardia:

En algún momento, hubo tirantez entre el fiscal Moreno y el diputado Homs. El fiscal no esperaba al final de las respuestas de Homs para pedir precisiones o pasar a otra cuestión. Homs protestó. Dijo que "en mi casa me enseñaron" que no hay que interrumpir a las personas. El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, constató que "esto no es su casa, es el Tribunal Supremo", y los interrogatorios se rigen por normas tasadas. Homs aclaró que sabía muy bien dónde estaba, pero que la alusión a su casa era para apelar a normas básicas no de derecho, sino "de urbanidad". Fue el único momento de la competición en que hubo juego duro en las áreas.