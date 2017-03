Marta Nebot acusa a Mariló Montero de hacerse la "víctima" tras el ataque machista de Iglesias

La reportera de 'El programa de Ana Rosa', Marta Nebot, se estrena escribiendo en Püblico, el órgano de propaganda de Podemos sobre machismo. El título del artículo ya adelanta la posición de la reportera: '¿Por qué no me solidarizo con Mariló Montero?'.

Pero antes de ir a la opinión de Nebot hay que viajar en el tiempo hasta 2014. Mariló Montero, presentadora del magazine ‘La Mañana' de TVE, realizó en agosto de 2014 unas polémicas declaraciones en las que afirmó que Pablo Iglesias "es un hombre oscuro, no es el estandarte del 15M ni el prototipo del macho ibérico. El macho ibérico defiende y protege a la mujer, yo no me veo para nada defendida por su discurso".

Pocos días después, según publicó Okdiario, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero comentaron estas declaraciones en el canal de la aplicación de mensajería instantánea Telegram que comparten con otros miembros de la dirección de Podemos. --Iglesias sobre Mariló Montero: “La azotaría hasta que sangre. Soy marxista convertido en psicópata”--

Utilizando un humor de dudoso gusto, Iglesias se retrató de la siguiente forma: "Con la política me pasa lo mismo que con el sexo de mayorías... No me la pone dura". Su interlocutor, el cofundador e ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero, respondió con sorna: "Díselo a la mariló (sic). Después, claro, de llamarla Marilú. Y hacer un chiste sobre las galletas".

"La azotaría hasta que sangrase... Esa es la cara B de lo nacional popular", fue la réplica de Pablo Iglesias, tal como acredita la imagen que acompaña a esta información, extraída de la conversación que ambos mantuvieron en el servicio de Telegram.

Nebot admite tener sentimientos encontrados ante la frase de Iglesias. No duda de calificarla de machista pero el hecho de que sea una conversación privada le provoca dudas:

¿Será porque esa conversación se sacó de un móvil robado vete tú a saber por quién y se publicó en Okdiario? Seguro que eso me influye. No será porque la frase de Iglesias no sea tremenda y no quepa la duda de si es o no machista, porque lo es y está claro.

A ver, Marta. Los papeles de Panamá también fueron robados por un hacker y no por eso los periodistas tuvieron piedad con Juan Manuel Soria y Juan Luis Cebrián.

Pero lo que más molesta a Nebot es que Montero haya querido ir de "víctima":

¿Por qué no denunció al medio que publicó una conversación privada que la puso en el imaginario colectivo tumbada en las rodillas de Iglesias recibiendo azotes? ¿Por qué prefirió ir de mujer víctima de Iglesias y sigue en el papel? A Teresa Rodríguez la atacaron físicamente; a Mariló Montero, no. Por favor, seamos serias. Pero, después de muchas vueltas, he llegado a la conclusión de que no estoy con ella porque con esto de la violencia de género cada vez creo más que cogérsela con papel de fumar es oportunista, grotesco e insultante para las auténticas víctimas.

Que distinta es esta Marta Nebot con la que toda la profesión se solidarizó cuando el machista de Aznar le metió un boli en el canalillo cuando trabajaba para 'La Noche Hache' en Cuatro.

"¿Y si hubieras sido tío? ¿Te lo hubiera metido en la bragueta? No. Ahora que... No pienso ir al terapeuta. Lo tengo superado y lo que agradezco enormemente es que lo que tuviera en la mano en ese momento fuera un boli y no un habano", escribió Nebot en El País tras el desagradable episodio con Aznar.--Sin banderillas, por favor--

Aquel día todos se solidarizaron con la reportera. Pero cuando les toca a los que no son de su cuerda, Nebot aplica un rasero diferente. Según el escote en el que se mire.