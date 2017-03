Antonio Burgos saca la cara por Mercadona con un zasca a Évole y asociados

Palos a un exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid por abstenerse en una votación a favor de que se recibiera a los familiares de un preso político en Venezuela, la sentencias desproporcionadas de la Justicia o la visita a bombo y platillo de Pablo Iglesias a un delincuente conforman el menú de las tribunas de opinión de la prensa de papel este 5 de marzo de 2017.

Alfonso Ussía, en La Razón, muele a palos al socialista Antonio Miguel Carmona por abstenerse en la votación para que el Ayuntamiento de Madrid reciba a los familiares de Leopoldo López, el opositor venezolano encarcelado por el chavismo en la prisión de Ramo Verde:

Alfonso Rojo se fija en el ‘simpa' de unos gitanos rumanos para ir a lo general y ver cómo la Justicia en España, lamentablemente, aplica penas que no siempre son justas ni proporcionadas:

Juan Pablo Colmenarejo destaca en ABC el enésimo despropósito del líder de Podemos con su visita al delincuente Andrés Bódalo:

Antonio Burgos hace un elogio de Mercadona y le suelta un palo tremendo a quienes critican este modelo de supermercado que es modélico se mire como se mire:

Luis Ventoso atiza duro a Ada Colau por priorizar a los okupas que a los ciudadanos que se desriñonan diariamente para sacar adelante la economía de Barcelona:

Jon Juaristi, al hilo de la polémica del autobús de Hazte Oír, tiene claro que en España al católico se le tiene, nunca mejor dicho, crucificado:

La derecha católica no espabila. No se entera (o finge no enterarse) de que vive en un continente y en un país donde se persigue al cristianismo. Y no para de tropezar en las trampas retóricas del enemigo.