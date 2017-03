La lista negra de periodistas que han sido intimidados por los chavistas de Podemos

'Esto no es Venezuela, Pablo', le han dicho los periodistas a Podemos a través de la hasta ahora timorata Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Hasta la prensa de papel, que no suele meterse en estos jardines hasta que tocan a uno de los suyos, sale en tromba este 7 de marzo de 2017 contra los métodos chavistas de Pablo Iglesias.

"Hablar, como ha hecho Pablo Iglesias, de «basura informativa», «vergüenza para el periodismo», o de su deseo de «azotar hasta sangrar» a conocidos comunicadores, revela hasta qué punto es tóxica y dañina su concepción de la libertad de expresión", dice el editorial de ABC.

Así amenaza Podemos: “Ten cuidado con lo que escribes, vas a buscarte problemas” https://t.co/2bQa51Ppjp vía @indpcom — Pastrana (@JosPastr) March 7, 2017

El editorial de El Mundo teme que el problema tenga difícil solución porque la mordaza a la libertad de expresión la llevan en los genes:

"No es muy distinto el discurso contra los medios de Trump que el que sostiene Podemos. En ambos casos se acusa a los medios de no decir la verdad al atender a intereses espurios con el objetivo de restarles credibilidad ante la sociedad. Porque al populismo, sea del signo que sea, le molesta la prensa libre".

O dicho en palabra de Ignacio Camacho, "su concepto de la democracia pasa por la represión de las ideas. Quienes los apoyan de buena fe no podrán decir que no sabían lo que nos espera". Como recuerda Santiago González, los ataques de Iglesias han sido variopintos:

«¿Es verdad que te llamaban Don Pantuflo?», y se quedó a vivir en la broma. Su novia de entonces, en lugar de responder a las preguntas sobre su gestión municipal en Rivas Vaciamadrid, contestaba: «Inda, de verdad, aburres a las ovejas». Iglesias pedía en Twitter: «Necesito que me ayudéis a recopilar declaraciones inaceptables de Vidal Quadras, Amando de Miguel, Alfonso Rojo, Hermann Tertsch e Isabel San Sebastián».

Esta es una lista (incompleta) de los periodistas que han sido amenazados por Podemos.

ANA ROMERO (EL ESPAÑOL)



En la rueda de prensa de Pablo Iglesias posterior a su encuentro con Felipe VI el 22 de enero de 2016 el líder de Podemos dejó entrever sus tics sexistas: no le gustó la vestimenta de la periodista Ana Romero (El Español): "Muchísimas gracias por la pregunta; ¡precioso abrigo de pieles el que trae usted!". --El sexismo de Pablo Iglesias con una periodista: "Precioso abrigo de pieles el que trae usted"--

La respuesta de Romero a PD fue una mezcla de elegancia y sorpresa:

"Me ha sorprendido, la verdad. Ni en mil años imaginé que un ex Erasmus; un profesor universitario que ha vivido en el extranjero; que habla un buen inglés (¡por fin un político español que lo hace!) y al que tengo por altamente sofisticado fuera a dar muestras de dos actitudes que detesto: sexismo y clasismo".

ÁLVARO CARVAJAL (EL MUNDO)



Se quitó la careta, si es que alguna vez se la había puesto. Pablo Iglesias dejó claro el 21 de abril de 2016 que no tiene empacho alguno en señalar a aquellos medios de comunicación que no le bailan el agua ni le ríen las gracias.

El líder de Podemos, quizá por aquello de volver a la Universidad Complutense y revivir sus tiempos revolucionarios, aprovechó para, en la presentación del libro de Carlos Fernández Liria, 'En defensa del populismo', saldar cuentas con el periodista Álvaro Carvajal, de El Mundo.--Respaldo masivo al periodista atacado en la Universidad por el censor Pablo Iglesias--

Esto es lo que dijo Iglesias:

Tengo que decir Álvaro Carvajal, que tiene pinta de epistemólogo pero es un periodista del diario El Mundo, me saque un titular del tipo 'Pablo Iglesias, vamos a hacer que España se masturbe con nosotros'. Y eso no es fácil. Después volveré con Álvaro Carvajal y los periodistas que nos siguen para explicar ciertos elementos para vincular a Podemos con el psicoanálisis. Veo con cara de miedo por primera vez a los periodistas. Otro posible titular de Álvaro Carvajal: "Pablo Iglesias alienta el linchamiento de un periodista de El Mundo en la Universidad Complutense".

Los periodistas presentes, en un hecho sin precedentes dado su conocida tendencia a matarse entre ellos, se levantaron de la rueda de prensa en señal de protesta. Al final Carvajal dio por zanjado el tema con un inexplicable abrazo con Iglesias como si fueran amiguetes de toda la vida. --¿Te has vuelto loco, Álvaro Carvajal? Iglesias te amenaza y tú...¡le das un abrazo!--

JAVIER NEGRE (EL MUNDO)



Las turbas tuiteras de Podemos salieron en defensa del violento concejal podemita de Jaén, Andrés Bódalo, pidiendo el 5 de abril de 2016 a El Mundo que despida al periodista Javier Negre aprovechando el próximo ERE de Unidad Editorial.

El ejército de trolls de la formación morada se lanzo a la yugular del periodista por destapar el 3 de abril de 2016 en el suplemento Crónica el completo historial del edil de Podemos y cómo agredió a Eva Rico, una comerciante embarazada a la que le gritó "borracha, fascista, vete a casa a fregar los platos" mientras sus camaradas "la sacaban del cuello por la ventana" durante una huelga el 20 de junio de 2002. --El ejército tuitero de Podemos exige a El Mundo que despida al periodista que le quitó la careta a Bódalo--

JAVIER GALLEGO ('CARNE CRUDA')

La entrevista de Javier Gallego, conductor de Carne Cruda a Pablo Iglesias, se las prometía tranquila, dado que tanto el periodista como el político parecen estar alineados ideológicamente. Pero Iglesias no perdona ni a los suyos. --Pablo Iglesias se ofende porque Javier Gallego le insista sobre Monedero--

Tras repasar las movilizaciones callejeras y distintos otros hitos de la breve carrera política del partido de Iglesias, Gallego entró al trapo con el caso Monedero, algo que incomodó al de Podemos a juzgar por el cambio de tono de Iglesias.

"Creo que ya está bien de sembrar dudas sobre la honestidad de personas que han demostrado tener más honorabilidad que buena parte de la que gente que ha estado mandado en este país, y disculpa que me enfade". De ahí el mosqueo con Podemos?

Cifuentes forzada, retira 8,6 mill de subvención a la Asociación de Prensa de Madrid.https://t.co/ZLaLfRYTFH pic.twitter.com/pspffK7Bvn — JAVIER JUAN TUR (@javierjuantur) March 6, 2017

Gallego, que no pierde su tono conciliador, le pide que calme los humos. "Me enfado porque soy un ser humano", le responde Iglesias, y es entonces cuando apela a su relación personal: "Contigo además hay una confianza especial y tengo un enorme respeto por ti como periodista".

PEPA BUENO (CUATRO Y CADENA SER)

Como en el caso de Gallego, ya hemos visto que a Pablo Iglesias no le gusta que le pregunten en exceso por la dimisión de su número tres, Juan Carlos Monedero, de los órganos de dirección del partido y menos aún que esa salida esté relacionada con la financiación ilegal desde Venezuela. --Pablo Iglesias se pone chulo con Pepa Bueno: "¿Estás acusando a Monedero de un delito?"--

Así lo vivió en sus carnes la periodista Pepa Bueno en ‘Viajando con Chester' (Cuatro) el 10 de mayo de 2015 cuando le cuestionaba a Iglesias por ese tema de las asesorías bolivarianas y si había tenido que asumir Monedero toda la responsabilidad.

En ese mismo momento, el secretario general de Podemos sacaba su cara más agria para replicarle a la entrevistadora si estaba acusando a quien fuera su número tres en la formación de haber cometido un delito.

Pero el ataque final vino el 30 de agosto de 2016. Pepa Bueno le buscó las cosquillas desde el minuto uno. La presentadora de 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER sabe cómo sacar de sus casillas al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Y esta vez lo ha vuelto a hacer cuando le preguntó si no creía que los ciudadanos ya estaban hartos de tanto bloqueo. La respuesta del chavista Iglesias ni fue culpar a 13TV de las preguntas de la SER sino directamente a Juan Luis Cebrián, presidente de PRISA:

Yo respeto mucho que usted no lo vea por ningún sitio, y me consta además que va haber una presión enorme. Yo creo que la línea que va a marcar el señor Cebrián en sus medios va a ir en la dirección de que eso no es posible, pero yo no lo creo así".

Que a Pablo Iglesias le molestan los medios de comunicación que él no controla es algo ya consabido, pero lo que no toleró el líder morado es que sea la radio de Juan Luis Cebrián la que le sacara los chanchullos de Espinar.

ALFONSO ROJO (PERIODISTA DIGITAL)

El director de Periodista Digital es el azote de Podemos por antonomasia. Desde que PD fue el primer medio en destapar la financiación de los podemitas con dinero de Hugo Chávez en diciembre de 2013, Iglesias se la tiene jurada.

El 15 de marzo de 2015, Rojo protagonizó una dura disputa con Iglesias en laSexta Noche. --Alfonso Rojo a Pablo Iglesias: "Eres un mangante que cobra de la Venezuela chavista y del Irán de los ayatolás"--.

Una vez finiquitado el programa de fin de semana presentado por Iñaki López, las redes sociales se vieron inundadas por un mensaje directo de uno de los contendientes. Lo que Pablo Iglesias no pudo defender en el fragor del debate, lo sacaba 'fuera del partido':

Porque nos merecemos un periodismo decente, por respeto a la profesión y a la ciudadanía, denunciaré a Alfonso Rojo — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) March 16, 2014

Antonio Jiménez daba entonces la oportunidad a Alfonso Rojo de responder, de modo que el director de Periodista Digital aclaraba su careo con Pablo Iglesias:

"Yo debo confesar que para lo que es mi habitual talante, estuve decibelios por encima de mi tono y más agresivo, y explico por qué: hubo un momento en el que me dijeron algo, y cuando fui a contestar, el moderador me dijo que no. Entonces me solivianté. Como introducción, Albert Einstein decía que dar ejemplo no es una forma de educar, es la única. Hay que dar ejemplo, que es fundamental".

Eduardo Inda le dice a Pablo Iglesias que es una vergüenza que reciba dinero manchado de sangre de Venezuela, y para apoyar sus argumentos le dice 'como ha publicado Alfonso Rojo'. Y es verdad, nosotros lo publicamos en Periodista Digital". --El tertuliano Pablo Iglesias, miembro de una fundación que recibe 320.000 euros anuales del gobierno venezolano--.

"Él se vuelve hacia mí y entonces en la discusión yo le digo 'hombre, es que no sólo eres un mangante, que cobras de Venezuela, sino que cobras del régimen iraní, que lapida a las mujeres y que cuelga a los homosexuales y este tipo de cosas'. Y claro que cobran, tienen una especie de productora de televisión, Hispan TV, que es una televisión que prohibió la Unión Europea y por eso no emiten en abierto, creo emiten por internet, porque te juro que prefiero ver la 13TV que Hispan TV".

Antonio Jiménez dio paso de nuevo a Rojo haciendo el apunte sobre lo mencionado al principio: "Bueno mangante, dice que se va a querellar contra ti".

"No le voy a decir a su abogado donde tiene que poner la boca, porque me da igual, si quieren querellarse, que se querellen. [...] Me parece una vergüenza que alguien que es profesor universitario y tiene que educar a nuestros hijos, que cobra del erario público, sea apologista de la peor violencia. Yo he ido a Venezuela muchas veces, y tú no puedes matar a la gente y considerar que está bien. ¡Pues éstos lo piensan! ¡En España no cabe un gilipollas más, hemos llenado el cupo! ¿Que hay demandas? ¡Pues que les den!"

Iglesias sentó en el banquillo a Rojo exigiéndole 20.000 euros por reparación del derecho al honor.

EDUARDO INDA (OK DIARIO)

Es la pesadilla podemita y el periodista al que más odian. "Podemos a los periodistas los trata peor que los de la vieja casta, ¡a palos! ¡Y encima quieren controlar las teles", ha advertido y el tiempo le ha dado la razón.

Iglesias presentó el 11 de mayo de 2016 la demanda civil de intromisión al honor contra el propio Inda, director de 'OK Diario' y el redactor que firma algunas de las informaciones referentes a la formación morada: Francisco Mercado --Eduardo Inda: "Podemos trata a los periodistas peor que la casta, ¡a palos!"--.

No es un periodista. Es el mamporrero de Podemos. Que no te engañen. pic.twitter.com/plSAd3yaUJ — Javier Torrox (@Javier_Torrox) March 6, 2017

Y no se lo pierdan, el representante del chavismo en España reclama a los informadores y a la empresa editora 250.000 euros por los daños causados y que Inda acuda al programa 'Al rojo vivo' de laSexta, donde colabora habitualmente, a disculparse.

Lo que el podemita anhela y desea es que el periodista reconozca que las noticias que publicó son falsas. --Eduardo Inda sale vivo de la encerrona que le monta laSexta Noche con 'Podemos' Bescansa y 'Sicario' Escolar--.

Pero la cacería de Inda se decretó el 7 de enero de 2017, cuando el economista Juan Torres abandonó a toda prisa y con cajas destempladas el plató, tras ser acusado en vivo y en directo por el periodista Eduardo Inda de ser de Podemos.

Por si eso fuera poco, pàra reforzar sus afirmaciones, reveló Inda que hay una foto, ya algo antigua, en la que Torres aparece con el tirano Hugo Chávez. --La vergüenza de Change.org: se ofrece como plataforma para linchar a Eduardo Inda--

Esto le costó que Change.org, que hace tiempo que ha pasado de ser una plataforma online de peticiones por causas solidarias a convertirse en patíbulo de periodistas, se ofreciera para que a través de firmas, se purgue a Inda de la laSexta Noche.

La causa 'solidaria' la puso una usuaria de nombre 'Sara Quemada' y se trata de algo muy benéfico como que un periodista pierda uno de sus trabajos: 'Expulsar a Eduardo Inda de laSexta Noche'.

Así acosa Podemos a Inda: "Maltratador", "basura", "cabrón", "ten cuidado con lo que haces" https://t.co/dsviJsj5Lq — Liberal Enfurruñada (@MuyLiberal) March 7, 2017

Y no le faltaron firmas: sumaron casi 40.000. Al final consiguieron que a Inda y a Paco Marhuenda les redujeran su participación en el programa que presenta Iñaki López.