Las ultrafeministas de Valencia: "Sin piernas ni brazos, machitos en pedazos"

Un lector de Periodista Digital que se encontraba haciendo un vídeo de la manifestación en Valencia de feministas anticapitalistas fue insultado y zarandeado entre gritos de "hombre muerto, abono para mi huerto", "patada feminista en la boca del 'masclista' ('machista' en valenciano)" y "sin piernas ni brazos, machitos en pedazos...".

El relato que nos ha hecho llegar a la redacción es el siguiente:

"Una vez ellas han acabado sus reivindicaciones sin incidentes tras la mascletà, me acerco educadamente a la del megáfono y le digo que no recuerdo ninguna protesta pública ni ningún comentario sobre las palabras de Pablo Iglesias de que azotaría a Mariló Montero hasta que sangrase".

"Acto seguido, una decena de ellas (serían unas treinta en total) empiezan a insultarme del tipo: hijo puta, maltratador, fascista, nazi, asesino, genocida, gilipollas, puto machista y demás".

"Una vez que las ignoro de ellas y me voy hacia mi casa me persiguen en modo escrache por la calle que cruza al Ayuntamiento, hasta que casi me rodean, siguen con sus insultos y chillidos, y una de ella me empuja don veces, a la par que me llama hijo de la gran puta, asesino y muérete".