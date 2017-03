Satirizar a la derecha es fácil, hacerlo de Podemos provoca temblores

Seguimos a vuelta este 8 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer, con la denuncia de la Asociación de la Prensa de Madrid sobre las presiones de Podemos a los medios de comunicación -Pablo Iglesias ya lo avisó en 2013: "Dame a mí los telediarios"-.

En la prensa de papel sigue habiendo artículos y editoriales, aunque también hay quien se desmarca asegurando que otros partidos también han presionado a los periodistas y entonces la APM se había quedado calladita -Javier Negre: "En Podemos utilizan la intimidación, las amenazas, las miradas de odio y buscan ridiculizarte y poner a todos en tu contra"-.

Antonio Lucas, en El Mundo, tira del manido argumento del ‘y tú más' para cuestionar que la APM haya salido en tromba a por Podemos, aún reconociendo que se cree la denuncia que ha formulado sobre el acoso podemita a la prensa:

En los 20 años que llevo en esto de escribir en el periódico he visto cosas feas. Incluso insidiosas. Me refiero a presiones coactivas impulsadas por políticos. No jodáis, APM.